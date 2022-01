L'avenir d'Alvance Wheels à Diors reste toujours aussi incertain, même après les échanges qui se sont déroulés pendant plusieurs heures entre les délégués syndicaux et deux candidats à la reprise ce mercredi 19 janvier.

Alvance Wheels : Quatre heures d'échanges avec les candidats à la reprise, et toujours beaucoup d'incertitudes

Quasiment quatre heures de discussions, et très peu d'avancées. Les délégués syndicaux d'Alvance Wheels à Diors ont pu échanger en visio avec deux candidats à la reprise de l'usine, ce mercredi 19 janvier. Des échanges qui n'ont pas apporté beaucoup d'éclaircissements sur les offres et leur solidité. Le dernier fabriquant de jantes en aluminium en France reste menacé de liquidation. Une nouvelle audience au tribunal de commerce doit avoir lieu dans quelques jours seulement, le 25 janvier.

Des échanges parfois "lunaires"

Les représentants syndicaux ont d'abord échangé avec ceux de M2 Capital, candidat jugé le moins sérieux à la reprise. Une discussion "un peu lunaire" selon Christophe Bouvet, délégué de la CFDT. En effet, la barrière de la langue [M2 Capital est une entreprise britannique) a posé quelques difficultés, et surtout, le plan de reprise précis des financiers n'est toujours pas connu. M2 Capital maintient son ambition de conserver tous les postes, et d'augmenter les salaires de 13% en deux ans, mais sans précision sur les financement. Aucun "buisness plan" de dévoilé pour le moment, et pas de volumes de production annoncés. Les délégués syndicaux d'Alvance Wheels restent donc très sceptiques sur cette offre de reprise.

Toujours des blocages du côté du patron de Saint-Jean Industries

L'autre candidat à la reprise, le patron de Saint-Jean Industries, a également échangé avec les représentants des salariés. Sans apporter de nouvelles garanties, ou même de certitude quand au dépôt de son dossier avant la date fatidique du 25 janvier. Les points de blocages sont toujours les mêmes : les négociations pour obtenir des engagement fermes de volumes de production auprès des constructeurs automobiles Peugeot et Renault patinent, selon Anthony Babarczi, délégué CGT.. Et les financements promis par l'Etat français sont encore conditionnés à l'accord écrit de la Commission européenne, qui pourrait considérer ces aides comme de la concurrence déloyale. Si l'un de ces deux points continuent de bloquer la semaine prochaine, le patron de Saint-Jean Industries pourrait très bien tout simplement se retirer.

Un prochain CSE, pour faire un point sur l'avancée des discussions, est prévu lundi prochain. En attendant, c'est toujours "le flou" selon les délégués syndicaux contactés.