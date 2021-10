Alvance Wheels : activité au ralenti et incertitudes avant la date limite pour les offres de reprise

Les heures se font parfois longues sur le site d'Alvance Wheels, à Diors (Indre). L'usine tourne au ralenti, en attendant de connaître ses éventuels repreneurs. La date limite de dépôt des offres a à nouveau été repoussée, pour être fixée au 18 octobre, minuit. Une réunion en préfecture, avec les représentants des salariés, est prévue ce jeudi 14 octobre. Les pistes potentielles restent pour le moment encore assez floues.

Des salariés qui ne se font pas beaucoup d'illusions

Les représentants Parti communiste français, venu tracter devant les grilles de l'entreprise ce mercredi, ont fait face à des salariés parfois un peu pessimistes quand à ce dépôt d'offres de reprise. Frédéric, salarié depuis deux ans et demie à Alvance Wheels n'attend rien de la nouvelle audience reprogrammée : "Ca été repoussé, repoussé, repoussé, donc au bout d'un moment on ne s'attend plus à des miracles, il faut se fier à l'évidence (...) de mon côté je n'y crois plus". Ce salarié, comme d'autres, craint à nouveau un report de la date limite de dépôts d'offre.

Il n'y a rien de concret, rien n'avance

Certains salariés n'attendent plus grand chose de l'examen des offres de reprise qui doivent être examinées la semaine prochaine © Corbis - Manon Klein

Du côté des représentants syndicaux, on reste prudents quand aux potentiels offres de reprise. Il y a toujours un certain flou sur les candidats en lice, et la viabilité de leur offre. Antony Babarczi délégué CGT, reconnaît en attendant une certaine lassitude chez les 287 salariés : "On n'est pas motivés parce qu'il n'y a plus de boulot, on ne produit plus, on fait beaucoup de nettoyage. C'est malheureux de voir l'usine qui tourne si peu". Selon lui, il est probable que l'attente se prolonge encore avant de connaître de manière certaine le nom de leur éventuel repreneur "S'il y a un dossier qui est viable, ca va sans doute être reporté, parce qu'il y a de la trésorerie jusqu'à fin novembre" précise le représentant syndical.