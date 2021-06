Alvance Wheels : Agnès Pannier-Runacher, va demander un délai pour "donner du temps" aux repreneurs

Alors que les salariés d'Alvance Wheels manifestent aujourd'hui devant l'Assemblée Nationale à Paris, Bercy va demander un délai supplémentaire au tribunal pour permettre aux repreneurs potentiels de présenter un dossier solide de rachat du dernier fabricant de jantes alu de France. C'est ce qu'a affirmé ce matin sur France Bleu Berry, Agnès Pannier-Runacher la ministre déléguée à l'Industrie.

"Nous travaillons effectivement depuis plusieurs mois avec les équipes de Bercy et nous avons remis de l'argent, fait un prêt direct de l'Etat, pour permettre justement de trouver un repreneur. La date limite de dépôt des offres, qui est fixée au 15 juin devant le tribunal de commerce, ne permet pas aujourd'hui vraisemblablement d'avoir un repreneur crédible et que nous allons essayer de voir s'il est possible de repousser cette date pour justement continuer à travailler dans la mesure où la situation de trésorerie est légèrement meilleure que prévu, ce qui nous permet de gagner du temps et de continuer à rechercher des solutions de reprise."

Un outil de travail qui a besoin d'investissements

"J'ai rencontré les salariés le 11 mai dernier à Bercy, leurs représentants pour être plus précise. C'est effectivement une des dernières fonderies sur les jantes aluminium. Ils font le même constat que moi, c'est à dire que ce site manque d'investissements et - de ce fait là - peine à obtenir des contrats pour vendre des jantes aluminium. Notre objectif, c'est trouver l'industriel qui permettra, si c'est possible, de relancer ce site et en parallèle avec le territoire, de faire en sorte d'accompagner tous les sites industriels à proximité pour créer un climat favorable à ce secteur. C'est ce que nous faisons avec Territoire d'Industries. "

Une solution industrielle

"Il faut qu'ils arrivent jusqu'au bout de leurs dossiers, qu'ils arrivent avec des financements devant le tribunal de commerce. Ça prend un petit peu de temps de monter un dossier de reprise et donc il faut leur donner le temps, l'espace de travailler pour permettre d'avoir des solutions qui soient validées par le tribunal de commerce. affirme Agnès Pannier-Runacher "Il faut les laisser travailler. Vous avez effectivement des industriels. Il y a des notions de financement qui doivent pouvoir obtenir. Il y a combien de personnes sont en capacité de reprendre sur le site? Quel investissement ils envisagent de faire? Quelles sont les contraintes qu'il pense pouvoir obtenir? Autant de questions qui demandent à être travaillées en profondeur. Et c'est à ça que s'emploie mes services."

La vétusté du site sera le principal obstacle à surmonter "Pour obtenir des commandes, il faut pouvoir aussi avoir une offre qui qui corresponde au marché. C'est l'une des difficultés. Aujourd'hui, le défaut d'investissement dans l'usine rend la capacité à fournir des jantes à un prix compétitif délicate."

Mais l'aide de 3.1 millions d'euros acrodée par l'Etat n'est pas anodine et c'est pour ça que la ministre de l'Industrie se veut optimiste "C'est une aide qui a été accordée dans des circonstances exceptionnelles, sur lequel Bruno Le Maire et moi même avons pris une décision forte, il nous faut aujourd'hui trouver une solution avec un industriel."

Agnès Pannier-runacher, Ministre déléguée chargée de l'Industrie Copier