A dix jours de la décision du tribunal de commerce, le syndicat CGT et le représentant départemental du PCF appellent les pouvoirs publics à réagir pour sauver un maximum d'emplois.

Alvance Wheels : la CGT et le PCF appellent les pouvoirs publics à réagir

La décision approche. Dans dix jours, mardi 25 janvier, le tribunal de commerce de Paris doit rendre sa décision sur l'avenir d'Alvance Wheels. Le dernier fabricant de jantes en aluminium, basé à Diors, est en redressement judiciaire depuis le mois d'avril. Deux offres de reprise ont été déposées, l'une par Saint-Jean Industrie, qui prévoit une centaine de licenciements sur les 270 salariés, l'autre par M2 Capital, qui prévoit le maintien de l'ensemble des emplois mais dont l'offre n'est pas jugée sérieuse par les syndicats. A l'approche de la décision du tribunal, la CGT et le PCF appellent les pouvoirs publics à réagir pour sauver un maximum d'emplois.

Renationaliser temporairement l'usine

Le syndicat CGT exige notamment une renationalisation temporaire de l'entreprise. "Tous les dossiers des repreneurs ont été faits rapidement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se retourner, tout est fait à la va-vite, assure Antony Babarczi, délégué CGT. Une renationalisation temporaire nous permettrait d'étudier correctement tous les dossiers".

La tutelle de l'Etat permettrait également à Alvance Wheels d'éviter la liquidation, le temps de trouver d'autres repreneurs. "Les repreneurs actuels ne sont pas viables. M2 Capital n'est pas un industriel, c'est un fond de pension, insiste-t-il. Concernant Saint-Jean Industrie, on connaît leurs antécédents, on sait comment ça s'est passé avec La Fonderie du Poitou, on préfère rester sur la défensive".

La Fonderie du Poitou, qui avait été reprise par l'équipementier Saint-Jean Industrie, est placée en redressement judiciaire depuis le mois d'avril dernier et risque la liquidation.

"Le gouvernement peut intervenir"

Le PCF partage l'inquiétude de la CGT. Dominique Boué, conseiller régional communiste de l'Indre, a notamment écrit au préfet de l'Indre ce mardi 11 janvier. Dans ce courrier, il lui demande d'organiser au plus vite une rencontre entre les deux repreneurs potentiels, les syndicats et les élus locaux afin d'étudier le contenu des offres.

Le secrétaire départemental du PCF demande aux pouvoirs publics de s'impliquer pour sauver l'entreprise. "Le gouvernement peut intervenir pour que les repreneurs maintiennent les productions plutôt que ces entreprises fassent fabriquer leurs produits à l'étranger, estime-t-il. Bruno Le Maire a encore dit dernièrement qu'il était attaché à la fabrication française, ce serait bien qu'il passent des mots aux actes".