Alvance Wheels : la "mission choc industriel" activée par la ministre déléguée à l'Industrie

C'est une audience très attendue par les 279 salariés d'Alvance Wheels à Diors (Indre), placés en redressement judiciaire : le tribunal de commerce de Paris examine d'éventuelles offres de reprise, ou leur absence, ce mardi. L'avenir du dernier fabricant français de jantes en aluminium est menacé. Les repreneurs ne se bousculent pas. Les salariés sont d'ailleurs en grève depuis ce lundi. Ils appellent notamment l'Etat à agir. La ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, réagit sur ce dossier sur France Bleu Berry, et annonce l'accompagnement prévu par l'État.

France Bleu Berry : On apprenait jeudi dernier l'abandon des offres de reprise en lice jusqu'ici. Est -ce qu'il existe encore, à votre connaissance en tout cas, des pistes sérieuses de repreneurs pour Alvance Wheels ?

"Écoutez, nous faisons feu de tout bois. Je veux d'abord rappeler et donner un message de solidarité aux salariés. Vous savez que j'avais rencontré leurs représentants avant l'été et que mes équipes sont en contact étroit avec les représentants du personnel. Ils ont fait preuve d'un esprit de responsabilité remarquable. Deuxième chose, nous faisons feu de tout bois pour trouver effectivement des repreneurs. Il y a eu des signaux, mais qui sont encore très fragiles. Et c'est pour cela que, à ce stade, je ne souhaite pas m'avancer. Je ferai prochainement un point de situation avec les représentants des salariés et les élus. Ce qui est clair, c'est que tous les soutiens financiers publics possibles, notamment des soutiens du plan de relance automobile, seront mobilisés au service d'une solution qui puisse être pérenne. Et dans le même temps, j'ai activé une mission choc industriel dans le cadre du programme Territoires d'industrie.

Qu'est ce qu'il y a précisément dans ce plan choc industriel ?

La mission de choc industriel, elle prévoit de déployer une équipe commando à Châteauroux pour définir avec les collectivités d'abord une stratégie industrielle, mais surtout faire le tour de tous les industriels du territoire et voir si on ne peut pas les aider à accélérer des projets. L'idée qu'on a déployé à Béthunes, qu'on a déployée dans d'autres territoires, c'est que lorsqu'une industrie est fragilisée, il faut trouver d'autres industries qui seront en développement et en recherche d'emploi de façon à faciliter la gestion du site qui est fragilisé. On le sait, sur le site d'Alvance Wheels, si on a une solution, elle risque de ne pas être avec l'ensemble des salariés. Et donc il faut anticiper le plus possible et faire en sorte que tous les projets industriels du territoire, dans d'autres secteurs d'activité ou dans le même secteur d'activité ou des secteurs proches, puissent être accélérés de façon à ce que le dynamisme économique du territoire puisse absorber l'impact de la crise. Concrètement, c'est un chef de projet et une équipe qui sont présents sur le site et qui rencontrent l'ensemble des industriels du territoire, font le point sur leurs projets et font en sorte d'utiliser tous nos outils d'accélération et de soutien à des projets industriels, pour leur permettre d'aller plus vite.

La question ne concerne pas uniquement Alvance Wheels : pourquoi l'Etat, qui est actionnaire notamment de Renault, ne parvient pas à peser pour que ce constructeur s'engage pour assurer une certaine activité ? Puisque c'est ça qui fait fuir les repreneurs, ce manque de visibilité dans le futur.

Vous avez deux raisons. S'agissant des fonderies qui sont positionnées sur le moteur diesel et sur le moteur thermique. La question est le nombre d'automobiles qui sont fabriquées avec des moteurs thermiques et des moteurs diesel et qui ne sont plus du tout dans les volumes qu'on a connu par le passé. Ca c'est ce qui explique la fragilité, de manière générale, de la filière fonderie forge, puisqu'elle a beaucoup contribué à la fabrication de ces moteurs thermiques. S'agissant du cas particulier d'Alvance Wheels, qui fabrique des jantes en alliage aluminium, donc là c'est différent, il y a toujours quatre roues sur une voiture, qu'elle soit thermique ou pas, l'enjeu est un enjeu de compétitivité, c'est-à-dire que les consommateurs ne peuvent pas acheter des voitures à des prix trop élevés. Et il y a une compétition féroce entre constructeurs. Et un des enjeux, c'est effectivement d'avoir un projet dans lequel on puisse investir dans l'usine. Changer l'outil de travail qui est vieillissant. Je crois que chacun le reconnaît et chacun le déplore d'ailleurs. C'est une histoire qui aurait probablement dû être gérée depuis une dizaine d'années pour faire en sorte que les salariés puissent offrir le produit qui soit le plus compétitif possible. Ils en ont les savoir-faire, mais ils n'ont pas l'outil de travail qui va avec.

Mais cela veut dire qu'aujourd'hui, l'Etat ne peut rien ou ne veut rien faire pour obliger en quelque sorte Renault ?

Si l'État n'avait pas été là, le site serait fermé depuis longtemps. C'est l'Etat qui est intervenu à plusieurs reprises pour trouver des solutions. Depuis 2010, il faut quand même le rappeler. C'est l'État qui encore, par mon intermédiaire et celui de Bruno Le Maire, a prêté 3,1 millions d'euros pour permettre la continuité d'exploitation de l'entreprise. Et je crois que l'État est totalement engagé sur ce dossier pour trouver un repreneur. Mais l'enjeu, c'est de le faire de manière durable et pour le faire de manière durable. Il faut avoir un projet industriel crédible et c'est très exactement ce que nous cherchons.