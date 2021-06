Alvance Wheels : trois entreprises s'intéressent à l'usine en redressement judiciaire

Placée en redressement judiciaire, l'usine Alvance Wheels de Diors est en quête de repreneur. On n'en est pas encore à cette étape, loin de là. Mais trois entreprises manifestent leur intérêt et se penchent sur la situation du fabricant de jantes en aluminium.

Ça bouge enfin pour les 287 salariés de l'usine Alvance Wheels à Diors, dans l'Indre. Ce mardi matin, le tribunal de commerce de Paris faisait un point d'étape sur la situation du fabricant de jantes en aluminium, placé en redressement judiciaire. Le 15 juin, c'est la date limite de dépôt de candidature pour les éventuels repreneurs. Le tribunal de commerce confirme l'intérêt porté par trois entreprises. "Il s'agit de deux industriels et d'une autre société dont on ne sait rien", souligne Christophe Bouvet, délégué CFDT chez Alvance Wheels.

Les syndicats et délégués du personnels restent prudents

Ces trois entreprises n'en sont qu'au stade de la prise de renseignements. Rien de plus. Pas d'offre de reprise déposée sur la table du tribunal de commerce de Paris. "Elles ont accès aux informations d'Alvance Wheels : la superficie, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires. Bref, tout ce qui pourrait intéresser un repreneur. Ça fait une marque d'intérêt qu'on n'avait pas avant", relève Christophe Bouvet, au micro de France Bleu Berry.

"Ça ne peut qu'être positif pour nous. Mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain, il faut rester prudent et ne pas s'enflammer", nuance-t-il très rapidement. Et pour cause, avoir accès à de telles informations ne débouche pas forcément sur un dossier de reprise. "Il n'y a aucune certitude, cela peut uniquement être de la curiosité", confirme Christophe Bouvet.

Il donne rendez-vous aux salariés lundi 14 juin pour un rassemblement devant l'Assemblée nationale, à Paris. "Il faut qu'on ait une visibilité nationale pour que tout le monde sache que l'industrie n'est pas morte et n'est pas vouée à partir à l'étranger. Des véhicules français sont produits en France. Alors pourquoi les jantes ne seraient pas produites en France ? C'est un savoir-faire, on est les derniers en France, c'est de la qualité", conclut Christophe Bouvet.