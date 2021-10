Alvance Wheels : nouveau sursis jusqu'au 9 novembre

Avec un peu de retard, le tribunal de commerce de Paris a examiné ce mardi après-midi la situation de l'entreprise Alvance Wheels à Diors qui emploie près de 300 salariés. Après le retrait jeudi dernier des deux seules offres de reprise, celle de l'entreprise Saint Jean Industries et le projet porté par des cadres de l'entreprise, la juridiction a décidé d'accorder à l'entreprise un sursis jusqu'au 9 novembre, le troisième depuis le placement d'Alvance Wheels en redressement judiciaire.

Pour permettre ce nouveau délai, la période d'observation est prolongée de six mois. A l'issue de cette nouvelle audience de novembre, faute de repreneur, l'entreprise, la dernière en France à produire des jantes en aluminium, pourrait être placée en liquidation judiciaire. Un délai supplémentaire pour laisser sa chance sans doute aux discussions engagées avec d'autres industriels comme l'entreprise Sotoya, une entreprise de menuiseries en aluminium, installée près de Marseille.

La ministre active la mission "choc industriel"

Ce mardi matin sur France Bleu Berry, Agnès Pannier-Runnacher, ministre déléguée, chargée de l'industrie, a annoncé avoir activé une mission "choc industriel" dans le cadre du programme Territoires d’industrie. "La mission choc industriel prévoit de déployer une équipe commando à Châteauroux pour définir avec les collectivités, d'abord une stratégie industrielle, mais surtout faire le tour de tous les industriels du territoire et voir si on ne peut pas les aider à accélérer des projets […] On le sait, sur le site d'Alvance Wheels, si on a une solution, elle risque de ne pas être avec l'ensemble des salariés. Et donc il faut anticiper le plus possible et faire en sorte que tous les projets industriels du territoire, dans d'autres secteurs d'activité ou dans le même secteur d'activité ou des secteurs proches, puissent être accélérés de façon à ce que le dynamisme économique du territoire puisse _absorber l'impact de la crise_.

Concrètement, c'est un chef de projet et une équipe qui sont présents sur le site et qui rencontrent l'ensemble des industriels du territoire, font le point sur leurs projets et font en sorte d'utiliser tous nos outils d'accélération et de soutien à des projets industriels, pour leur permettre d'aller plus vite."