Alvance Wheels : les probables licenciements à venir occupent déjà l'esprit des salariés

Le parking de l'usine d'Alvance Wheels à Diors s'est à nouveau rempli, ce mercredi. En pleine période de chômage partiel, les salariés sont revenus par dizaines pour écouter, de la bouche de l'administrateur judiciaire, ce qui a été décidé hier par le tribunal de commerce de Paris. L'offre de reprise déposée par Saint Jean Industries suscite un peu d'espoir. Xavier, salarié du site depuis trente ans, veut y croire : "Il reste quelques détails à régler mais ça devrait se faire ! On est mieux qu'en début de semaine, quand on ne savait pas si Saint Jean déposerait son offre". Une deuxième offre a été déposée par le fonds d'investissement anglais M2 Capital. Elle laisse les syndicats sceptiques.

Le projet de Saint Jean, qui doit encore être finalisé d'ici la prochaine audience devant le tribunal, le 25 janvier, ne préserverait que 166 postes. Dominique espère ne pas faire partie de la centaine de salariés qui seraient alors licenciés : "Quand on a 53 ans, on sait qu'on n'a pas fini, qu'on ne sera peut-être pas à la retraite avant 65 ans. J'ai encore deux enfants à charge, c'est compliqué..." Selon les salariés, la recherche de volontaires au départ commencera dès la rentrée de janvier. Certains évoquent des départs à la retraite pour une vingtaine de salariés proches de l'échéance.

En attendant, il faut faire face à l'incertitude. "On fait avec, assure Denis. On se dit que la vie continue. Je veux rester, mais s'il faut partir on partira. Il faut se résigner, on ne peut pas faire autrement". Pour les fêtes, le cariste surveillera chaque dépense. Les salariés ont connu deux semaines de chômage partiel en décembre, ils en connaîtront d'autres en janvier, c'est déjà acquis. Seules les dates n'ont pas encore été fixées.