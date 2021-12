Alvance Wheels : nouvelle journée décisive pour les 270 salariés du site de Diors dans l'Indre

C'est peut-être le dernier jour et la dernière chance pour Alvance Wheels et ses 270 salariés. Une nouvelle audience décisive est prévue ce mardi 21 décembre devant le tribunal de commerce de Paris. Le dernier fabricant de jante alu, basé à Diors, et propriété du groupe Liberty, est en redressement judiciaire depuis le mois d'avril dernier. Cette audience, la quatrième, est peut-être décisive. Trois scénarii sont possibles. Explications.

Trois scénarii sur la table

Il y a un premier scénario, le plus optimiste, qui consiste en le dépôt d'une offre de reprise par Saint-Jean Industries. L'industriel a en effet déposé une lettre d'intention lors de la précédente audience le 23 novembre dernier. Ce scénario permettrait aux 270 salariés du site de Diors de passer sereinement les fêtes de fin d'année. Selon les syndicats rien n'avait été déposé ce lundi soir mais cela reste toujours possible ce mardi.

Dans le cas où Saint-Jean Industries ne déposerait pas d'offre de reprise, un autre scénario reste possible. En effet, l'administrateur judiciaire envisagerait de demander une nouvelle échéance. In fine, un cinquième examen du dossier devant le tribunal de commerce de Paris. Cela laisserait un peu d'espoir aux salariés, actuellement au chômage partiel jusqu'à la fin de l'année. Cela permettrait aussi et surtout à Saint-Jean Industries de préciser son projet et poursuivre les négociations avec Châteauroux Métropole, la région et l'Etat.

Enfin, il y a bien entendu un troisième scénario dont personne veut ni n'espère n'entendre parler. L'absence d'offre de reprise et le refus du tribunal de commerce de prolonger de nouveau l'attente des 270 salariés c'est-à-dire : la liquidation immédiate. Pour l'instant au chômage partiel, les salariés sont au chômage partiel, ils doivent reprendre le travail le 3 janvier prochain. Toutes les options restent sur la table reconnaissaient ce lundi les syndicats.

Peugeot et Renault se sont engagés à commander jusqu'à 500 000 jantes chaque année en cas de reprise. (photo d'illustration) © Radio France - Romain Berchet

Que s'est-il passé depuis l'audience du 23 novembre 2021 ?

Pour autant, depuis la dernière audience le 23 novembre 2021, il y a eu quelques frémissements. Après la lettre d'intention déposée par Saint-Jean Industries, et le soutien de Renault et Peugeot, l'industriel a montré une nouvelle marque d'intérêt, son président, s'est en effet rendu sur le site de Diors le 7 décembre dernier. Il était accompagné du cabinet d'expertise Roland Berger. Celui-ci est mandaté par le gouvernement pour mener une étude complète. Il s'agit de vérifier la faisabilité du projet de Saint-Jean Industries mais aussi de dégager d'éventuelles nouvelles pistes de diversification de l'activité.

Il reste tout de même un blocage : le financement. Saint-Jean Industries estime avoir besoin de 60 millions d'euros pour reprendre le site, le moderniser et faire face aux deux prochaines années qui seront déficitaires. Problème, pour l'heure, entre Châteauroux Métropole, la région et l'Etat on arrive en tout à 53 millions d'euros d'aides. C'est a priori la raison pour laquelle, Saint-Jean Industries n'aurait pas encore déposé d'offre de reprise, il peut tout à fait le faire encore ce mardi.

Dans le cas contraire, l'administrateur judiciaire envisagerait de demander un nouveau délai. Si le tribunal l'acceptait cela signifierait une nouvelle période d'incertitudes pour les salariés et à la clé un nouveau passage, le cinquième, à venir devant le tribunal de commerce de Paris.

L'audience est prévue à 9h30 ce mardi matin.