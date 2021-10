Il reste encore deux semaines d'attente pour les salariés d'Alvance Wheels à Diors (Indre) avant de savoir quel sera leur avenir. Deux semaines où ils alternent entre colère, profonde fatigue et lueur d'espoir. Près de 300 emplois sont menacés, certains salariés sont là depuis des dizaines d'années.

Alvance Wheels : "On se serre les coudes", les salariés partagés entre espoir et lassitude

"On en a marre, on est fatigués". La lassitude se lit sur les visages des salariés réunis devant l'usine Alvance Wheels ce lundi 25 octobre. L'entreprise est à l'arrêt, les employés sont au chômage partiel en attendant la décision du tribunal de commerce le 9 novembre. L'avenir du dernier fabricant français de jantes alu est plus incertain que jamais.

Il reste encore deux semaines à attendre. Les discussions ont repris avec les deux potentiels repreneurs (qui avaient retiré leurs offres il y a 10 jours, avant que le tribunal accorde un nouveau délai) : le groupe Saint-Jean Industrie et la direction actuelle. Ce lundi, un CSE (Comité social et économique) s'est réuni. Une trentaine de salariés étaient présents devant les grilles de l'usine, espérant en savoir un peu plus sur les options actuellement sur la table.

"Ça fait 10 ans qu'on se bat pour sauver nos emplois", confie Mohamed, qui est entré dans la boîte en 1998. Ce castelroussin raconte avoir vu défiler les différentes directions et les galères depuis une dizaine d'années. Trois plans de redressement judiciaire et des sacrifices qu'il a dû faire avec ses collègues : "Ça fait dix ans qu'on se bat pour garder nos emplois, aujourd'hui on peut dire qu'on est une famille", estime ce père de famille.

"Ça fait 10 ans qu'on se serre les coudes", raconte Mohamed Copier

"J'essaie d'y croire, confie Franck, qui travaille lui aussi dans l'entreprise depuis une vingtaine d'années. J'attends le 9 novembre. Tout ce que j'espère, c'est revenir le 10 et qu'ils nous disent qu'on continue, même s'il n'y a pas de gros volumes tout de suite, mais au moins qu'on rattaque le travail".

"J'essaie d'y croire encore", confie Franck Copier

L'incertitude jusqu'au 9 novembre

À la sortie de la réunion du CSE, Thomas Hollande, l'avocat des salariés, a échangé avec eux pour répondre aux interrogations. Selon lui, la priorité actuelle est de poursuivre les négociations. Mais l'hypothèse de la liquidation judiciaire se dessine également. "Malheureusement, on est obligé d'envisager l'absence de reprise", explique l'avocat. Mais il veut obtenir des garanties pour les salariés. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. "On a demandé des engagements, on a dit pourquoi pas envisager une conversion en liquidation judiciaire si le 9 novembre il n'y a pas de projet sérieux, mais à condition qu'on nous dise à quoi ça sert d'accélérer alors qu'on a une trésorerie qui nous permet d'aller jusqu'à fin décembre", poursuit-il.

"Si c'est pour garantir que les salariés percevront leur salaire à 100% jusqu'à cette date, si c'est pour nous dire qu'on aura de l'argent pour financer les mesures d'accompagnement sur le PSE pour les salariés qui vont être licenciés, si c'est pour nous dire qu'on aura une indemnité supra-légale pour financer les salariés, on est prêt à examiner cette possibilité, indique Thomas Hollande. Mais aujourd'hui, on n'a eu aucun engagement, aucune piste, aucun calendrier".

Devant l’usine Alvance Wheels à Diors (Indre) © Radio France - Émeline Ferry

Une réunion d'urgence a été demandée avec Saint-Jean Industrie, l'État et les constructeurs pour discuter du projet de reprise, ou pour préparer les conditions de départ des salariés si l'usine ferme.