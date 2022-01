Alvance Wheels : un candidat à la reprise retire son offre avant une nouvelle audience

Un coup de théâtre dans le dossier Alvance Wheels. L'un des deux candidats potentiels à la reprise du fabricant de jantes aluminium se retire. Le dialogue était très tendu depuis que les syndicats réclamaient des documents et des garanties supplémentaires de la part de M2 Capital.

C'est un rebondissement, à quatre jours seulement d'une nouvelle audience pour Alvance Wheels devant le tribunal de commerce de Paris, prévue ce mardi 25 janvier. Le groupe M2 Capital, repreneur potentiel du fabricant de jantes aluminium à Diors, décide de retirer son offre. Les syndicats ont reçu confirmation de cette information auprès des administrateurs judiciaires. Ils avaient réclamé des garanties et des documents supplémentaires. Une réunion était initialement prévue ce vendredi matin mais la direction de M2 Capital a visiblement tenté de repousser l'échéance.

"C'est un candidat à la reprise qui parasitait la procédure. Son offre n'était pas jugée réaliste, recevable et aboutie par les administrateurs judiciaires. Il y avait donc très très peu de chances que ça passe devant le tribunal. Qu'il se retire, c'est une très bonne chose", réagit sur France Bleu Berry, Christophe Bouvet, délégué CFDT. Il ne cache pas sa colère après la réception d'un mail qualifié d'"ignoble et injurieux envers les salariés" qui aurait été envoyé par la direction de M2 Capital. Les services du ministère de l'Economie et de l'inspection du travail ont été alertés.