A Rouen, un Normand manifeste tous les mercredis contre l'implantation d'un entrepôt Amazon à Petit-Couronne

Un habitant de Notre-Dame-de-Bondeville, seul ou presque, tous les mercredis, contre le géant américain du commerce en ligne Amazon. François Vaillant, 70 ans, militant au MAN, le Mouvement pour une Alternative Non-violente, a décidé de venir tous les mercredis entre 17h et 18h, à Rouen à l'arrêt de bus "Théâtre des Arts".

Il se poste ici, en homme sandwich, avec deux pancartes sur le devant et dans le dos, et des tracts, pour protester contre le projet d'implantation d'un site Amazon à Petit Couronne. Un entrepôt gigantesque, de 50.000m², doit voir le jour sur le site de l'ancienne raffinerie Petroplus, et pourrait expédier 330 000 colis par jour. La Métropole de Rouen a voté contre ce projet à l'automne dernier - officiellement à cause du risque incendie - mais en mars le préfet de la Seine-Maritime a donné son aval.

François a donc décidé de se mobiliser, et il espère que d'autres vont le rejoindre tous les mercredis.

Les passants descendent du bus, le frôlent, mais peu lisent ses pancartes. Les deux premiers mercredis, François était seul, mais ce mercredi, quatre autres personnes sont venues l'aider. Et il compte bien revenir tous les mercredis au Théâtre des Arts (sauf s'il pleut des cordes).

A Rouen, un retraité manifeste tous les mercredis contre l'implantation d'un entrepôt Amazon à Petit-Couronne © Radio France - Charlotte Coutard