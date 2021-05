Amazon à Belfort, c'est fait

Amazon s'installe à Belfort. Le géant du e-commerce a annoncé l'ouverture d'une agence de livraison à Fontaine dans le Territoire de Belfort. Cette agence aura une superficie de 10 000 mètres carrés et sera composée d'espaces verts sur les zones non aménagées, de 30% de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment et de bornes de chargement pour véhicules électriques sur les parkings du site.

310 emplois créés à terme

Le géant américain va aussi créer 310 emplois à terme : le recrutement de 80 personnes en CDI et l'engagement, par des entreprises de livraison partenaires, de 230 agents pour livrer les client sur Belfort et sa région. Les recrutements se feront en partenariat avec les acteurs locaux de l'emploi et de l'insertion professionnelle : « Ce site de proximité est le résultat de 20 ans d’expertise opérationnelle, d’innovation technologiques et d’investissements dans les infrastructures de transport d’Amazon, afin de proposer à nos clients des livraisons rapides et fiables » explique Ronan Bolé, Directeur France Amazon Logistics.

Ouverture prévue à l'automne 2021

Damien Meslot, Président du Grand Belfort, se réjouit, lui de cette prochaine ouverture : "Ce projet de plateforme logistique a été l’objet d’une concurrence entre de nombreux sites dans le quart nord-est du pays. Le Territoire de Belfort l’a emporté grâce à la qualité de son dossier. C’est également une preuve de son attractivité. Cette implantation intervient dans une période où l’économie est touchée par la pandémie. Il s’agit donc d’une excellente nouvelle pour notre département"

L'ouverture du site doit intervenir à l'automne 2021.