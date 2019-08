Amazon à Metz Frescaty, c'est (enfin) officiel

Metz, France

"Je suis moi-même surpris de pouvoir enfin officiellement évoquer le nom d'Amazon" : c'est en ces mots que le président de Metz Métropole, Jean-Luc Bohl, a confirmé les discussions avec le géant américain pour une installation prochaine sur le plateau de Frescaty, alors que les rumeurs sur le sujet duraient depuis des mois.

Une plateforme de livraison géante devrait donc s'installer sur une surface de 19 hectares, sur la pointe sud du plateau de Frescaty. Le projet, auquel on ne pouvait jusqu'à présent se référer qu'avec le nom de code "Delta", prévoit 185.000 m² d'entrepôts, un bâtiment de plus de 200 mètres de long et 62 quais poids-lourds. Les travaux sont sensés commencer cet hiver pour une durée de quinze mois. Jusqu'à présent, 2.000 emplois étaient évoqués.

La base aérienne de Frescaty où doit s'implanter le géant Américain Amazon © Radio France - Antoine Barège