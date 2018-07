Metz, France

Amazon à Metz, livraison à la mauvaise adresse ? L'information qui circule depuis mardi, selon laquelle le site américain champion du e-commerce viendrait s'installer sur le plateau de Metz-Frescaty, suscite beaucoup de commentaires. Mais pour la confirmation officielle, il faudra repasser plus tard, merci.

Il est prématuré d'en parler (Jean-Luc Bohl, président de Metz-Métropole)

Interrogé à ce sujet, Jean-Luc Bohl, président de Metz-Métropole, brandit la "confidentialité des discussions", tout en ajoutant qu'il est "trop tôt" pour faire une quelconque annonce : "Nous travaillons sur des projets de développement sur le plateau de Frescaty pour l'installation d'entreprises. Nous avons un certain nombre de contacts intéressants. Il est prématuré d'en parler, mais je suis extrêmement confiant pour l'avenir".

La tonalité est la même du côté d'Amazon : "Nous cherchons constamment à améliorer nos services en France et Europe, mais nous n'avons aucun commentaire à donner."

Le groupe va ouvrir à l'automne 2018 un sixième centre de distribution en France, à Brétigny-sur-Orge (Essonne), et devrait y créer quelque 1.000 CDI à temps plein dans les trois ans suivant son ouverture. Il compte également des agences de livraisons, et va bientôt installer dans plus de 900 gares SNCF de France des consignes de retrait pour permettre aux clients de recevoir leurs colis.