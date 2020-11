Amazon à Montbert : les arguments de ceux qui défendent le projet

Amazon, le géant américain de la vente en ligne, projette d'installer une plateforme gigantesque à Montbert pour livrer ses colis dans tout le Grand Ouest. Un entrepôt de 185.000 mètres carrés, soit presque 20 hectares. Un premier rassemblement contre le projet a lieu ce mardi midi, à l'appel de collectifs écologistes, anticapitalistes et altermondialistes. Le projet soutenu par la communauté de communes de Grand Lieu et par son président, Johann Boblin, invité de France Bleu Loire Océan.

"Aujourd'hui, nos concitoyens utilisent les plateformes de vente en ligne, que ce soit Amazon Cdiscount ou autre. Nous considérons qu'il y a de la place à la fois pour le commerce de proximité et pour Amazon", assure Johann Boblin, malgré les appels à un Noël sans Amazon lancés ces derniers jours. "On peut toujours donner des leçons en disant qu'il ne faut pas commander en ligne. La réalité, c'est que nos concitoyens utilisent ces services et qu'il vaut mieux, à la rigueur, _travailler avec ces plateformes pour faire en sorte que les commerçants locaux et les entreprises régionales y soient référencés_, plutôt que de dire 'ne les utilisez pas', ce qui, à mon sens, est un vœu pieux".

Johann Boblin assure que la communauté de communes de Grand Lieu travaille avec Amazon sur le montage du projet jusqu'au dépôt du permis de construire. "Notre responsabilité, c'est que ces projets soient exemplaires au niveau environnemental. Là-dessus, on a des engagements très clairs : à la fois pour le modèle de construction mais aussi pour que toute une partie du parc ne soit pas aménagée et revalorisée du point de vue environnemental".

Reste que l'arrivée d'une telle plateforme de livraison de colis entraînera forcément un accroissement très fort de la circulation des camions dans le secteur, ce qui inquiète aussi les opposants au projet. "C'est vrai. Mais soyons aussi objectifs : si ces plateformes ne se réalisent pas dans notre région et dans le Grand Ouest, les camions viendront directement d'Espagne, de Belgique, d'Allemagne... Et ces milliers de camions viendront sur notre territoire. Alors qu'en ayant une plateforme ici, on aura probablement un approvisionnement par containers via le port de Saint-Nazaire", conclut l'élu qui se défend de parler au nom d'Amazon et de défendre toute entreprise, quelle qu'elle soit.