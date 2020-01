Amazon à Rouen : "Il y a eu tromperie des pouvoirs publics"

Rouen, France

Les réactions se multiplient après l'annonce sur France Bleu Normandie de l'implantation possible d'un immense entrepôt Amazon sur le site de l'ancienne raffinerie Pétroplus à Petit-Couronne.

Après les députés Hubert Wulfranc (PC) et Damien Adam (LREM), c'est l'équipe de Réenchantons Rouen, composée pour les municipales à Rouen notamment d'EELV, du PC et de Générations, qui a réagi ce jeudi 9 janvier dans un communiqué.

Un vote au conseil métropolitain début novembre

Au micro de France Bleu Normandie, Cyril Moreau, vice président à la Métropole de Rouen, s'en prend directement à l'entreprise Valgo qui a repris le site et le dépollue avant commercialisation. Cyrille Moreau rappelle qu'il y a eu une délibération du conseil métropolitain le lundi 4 novembre pour financer les aménagements de desserte du site de Pétroplus, ce qui est logique puisqu'il y aura des entreprises de logistique qui vont entraîner du mouvement sur le site. Et Cyrille Moreau d'ajouter "On a demandé la liste des entreprises qui devaient s'y implanter , Amazone n'y figurait pas"

Il y a tromperie : c'est inacceptable

Le conseiller métropolitain déclare "Je n'accuse pas la métropole d'avoir caché la liste, j'accuse l'entreprise Valgo gestionnaire du site de ne pas avoir communiqué à la Métropole la liste des entreprises donc il y a tromperie des pouvoirs publics qui se retrouvent à subventionner la destruction d'emplois locaux sans le savoir et _c'est inacceptable_". L'élu EELV poursuit : "On nous a parlé de Renault, de la Poste mais pas d'Amazon". "Peut-être que Valgo s'est fait tromper par son client mais _il faut que Valgo s'explique"_conclut Cyrille Moreau.

