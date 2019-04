Amazon débarque à Woippy

Woippy, France

Pôle emploi et les sites internet de recrutement proposent déjà depuis plusieurs jours des emplois pour Amazon en Moselle mais depuis ce vendredi, on en sait plus sur les intentions du géant Américain de la logistique. Amazon va créer une agence de livraison à Woippy d'ici l'été 2019.

"L’agence de livraison de Woippy réceptionnera des colis en provenance des centres de tri et des centres de distribution d'Amazon, avant de les livrer aux clients" explique la société dans un communiqué. L'objectif de cette agence est de proposer aux clients "des livraisons rapides et fiables"

Sur le site de FM Logistic?

L'agence Amazon de Woippy sera installée sur 5.900 mètres carrés, sans doute dans les anciens bâtiments de FM logistic. 50 emplois en CDI vont être crées, la campagne de recrutement a été lancée sur internet. "Une bonne nouvelle" pour le maire de Woippy Cédric Gouth qui a découvert ce vendredi les intentions d'Amazon.

Des postes sont à pourvoir sur le site d'Amazon - Amazon

Et maintenant Frescaty?

L'implantation de l'agence de livraison à Woippy "ne remet pas en cause" l'arrivée d'un immense site logistique d'Amazon sur l'ancienne base aérienne de Frescaty avec 2.000 emplois à la clé selon plusieurs sources. Le permis de construire devrait être déposé rapidement "il est en très bonne voie" explique un élu Métropolitain à France Bleu Lorraine.