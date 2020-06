Amazon devrait bien s'installer dans le Territoire de Belfort

Selon nos confrères de Libération, c'est bien l'entreprise de e-commerce Amazon qui va s'implanter sur la plateforme logistique de Fontaine, dans le Territoire de Belfort. Depuis des mois, plusieurs noms circulaient, mais celui du géant américain revenait avec insistance.

Pour le moment, personne ne peut communiquer et confirmer officiellement cette implantation, indique le quotidien. Damien Meslot, en tant que président du Grand Belfort, serait effectivement soumis à des clauses de confidentialité lui interdisant de révéler le nom d'Amazon.

Une polémique à venir ?

Toujours selon Libération, c'est un centre de tri qui va s'implanter dans la commune située à une quinzaine de kilomètres de Belfort. C'est à dire un entrepôt où sont réceptionnés les produits commandés puis distribués dans la zone géographique à proximité. Ce qui permettrait à Amazon de s'installer aux quatre coins de France et de se renforcer durablement.

Mais l'éventuelle arrivée d'Amazon fait très largement débat. D'un côté le nombre d'emplois créés est mis en avant. Plus de 1000 selon Damien Meslot et Florian Bouquet, le président du département. Mais de l'autre côté de la balance, les opposants répliquent que c'est de la poudre aux yeux, et brandissent l'étude de l'ancien secrétaire d'état au numérique Mounir Mahjoubi. Elle dit que pour un emploi créé par le géant américain, le commerce de proximité en perdrait plus de 2. Dans le Gard, l'association Adere affirme même que les promesses d'embauches n'ont pas été tenues : elles sont passées de 600 à 150 seulement.