Amazon inaugure son agence de Woippy, en attendant la suite ?

Woippy, France

La flèche en forme de sourire mondialement connue s'affiche désormais en Moselle. Ce vendredi 19 juillet, Amazon a officiellement inauguré sa nouvelle agence de livraison à Woippy, dans les anciens entrepôts laissés vides par la fermeture de FM Logistic il y a moins d'une dizaine d'années. "Je suis ravi qu'Amazon vienne créer de l'emploi ici, sachant que c'était une zone qui connaissait la logistique" rappelle Cédric Gouth, le maire de Woippy.

L'agence Amazon de Woippy © Radio France - Clément Lhuillier

Un entrepôt de 11.000 m2

Cette agence "de proximité" dédiée aux derniers kilomètres des colis avant leur remise aux clients du département, est installée dans un espace de 11.000m2 et emploiera à terme 50 personnes en CDI, plus des intérimaires en fonction du nombre de commandes à traiter. Le centre expédie en moyenne, dans cette période de démarrage, 10.000 colis quotidiennement, mais la quantité devrait logiquement augmenter dans les prochains mois.

Les colis sont répartis dans des sacs par destination géographique © Radio France - Clément Lhuillier

"Process" et "have fun"

La direction d'Amazon a ouvert les portes de son agence pour cette inauguration, l'occasion de constater le "process" mis en place par la multinationale américaine dans le traitement de ses commandes. Woippy est un lieu de réception des commandes préparées au préalable dans les centres de distribution (6 actuellement en France). Les étapes sont précises : tri, scanner, répartissions dans des sacs par zones géographiques avant d'être pris en charge par les transporteurs. Un colis arrivé la nuit peut ainsi est remis au client dans la journée. "Cela fait travailler des transporteurs du territoire puisqu'il s'agit de livrer au dernier kilomètre" se félicite Jean-Luc Bohl, le président de Metz Métropole.

Les colis en attente de départ de l'agence Amazon de Woippy © Radio France - Clément Lhuillier

Ici, rien n'est laissé au hasard : chaque geste, chaque emplacement d'outil ou de matériel est minutieusement défini, avec des règles de sécurité précises. "Nous cherchons des opérations fluides, affirme le directeur d'Amazon France Logistics, Ronan Bolé. Selon lui, l'entreprise ne cherche pas la rapidité mais l'efficacité : "L'idée est d'aller à des vitesses raisonnables pour éviter les zones d'attentes."

L'occasion pour le dirigeant de tordre fermement le cou aux détracteurs d'Amazon qui dénoncent les conditions de travail au sein de ses centres. "On entend souvent des choses qui se disent à droite et à gauche. Moi j'invite tout le monde à venir nous visiter à l'intérieur des sites." Et d'énumérer les salaires attractifs, les actions données chaque années aux employés (les "associates"), les entrepôts climatisés, les zones de pause accueillantes... Et parce que l'anglais est partout chez Amazon, on ne parle pas de bien-être au travail, mais de "have-fun"...

Les colis en attentes de la prise en charge des transporteurs © Radio France - Clément Lhuillier

J'invite tout le monde à venir nous visiter à l'intérieur des sites (Ronan Bolé directeur d'Amazon France Logistics)

Inauguration de l'agence Amazon de Woippy. Ronan Bolé, directeur Amazon France Logistics © Radio France - Clément Lhuillier

Frescaty, rendez-vous en septembre ?

Concernant le projet d'implantation d'un grand centre de distribution sur l'ancienne base aérienne de Frescaty, les annonces officielles attendront encore un peu. Les élus, toujours tenus par une clause de confidentialité bottent toujours en touche. Ronan Bolé concède malgré tout qu'Amazon est "effectivement en train de travailler sur le Grand Est où nous n'avons toujours pas de grand centre de distribution. Nous aurons très prochainement quelques annonces à faire. On se reverra vers la rentrée pour se dire des choses..."

