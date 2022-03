Amazon : la justice annule le permis de construire du deuxième entrepôt à Fontaine

La justice vient de mettre un coup d'arrêt ce jeudi au projet du géant du commerce en ligne Amazon. Le tribunal administratif de Besançon vient d'annuler le permis de construire et l'autorisation environnementale. Le projet mené par la société Vailog devait aboutir à la construction d'un bâtiment logistique de 76.000 m2 sur un lot de 18 hectares concerné pour l'essentiel par une zone humide, comme le précise les conclusions du tribunal. La justice a suivi les conclusions du rapporteur public (exposées à l'audience du 24 février dernier). Une décision logique aux yeux de Bastien Faudot. " Ce projet a été monté au pas de charge. C'est toute cette mécanique opaque et précipitée que le tribunal a décidé d'annuler", explique l'élu belfortain et conseiller départemental (Gauche républicaine et socialiste).

Le recours des communes voisines et des associations a payé

Le préfet avait pourtant accordé une autorisation environnementale pour ce centre de tri. Des associations environnementales (les Amis de la Terre, France Nature Environnement) et des communes voisines de la zone avaient déposé un recours. Elles ont donc obtenu satisfaction. " On n'est pas contre le développement économique de l'aéroparc. Mais s'il continue, il faut qu'on aménage les routes et les liaisons qui mènent à l'autoroute de manière plus efficace. On demande que Amazon prenne en compte les nuisances qu'il crée", explique Marc Blondé, le maire de Larivière qui fait partie des trois communes voisines de Fontaine avec Lachapelle-sous-Rougemont et Angeot qui s'opposaient à ce projet d'Amazon.

Amazon a deux mois pour faire appel

Damien Meslot estime pour sa part que "c’est pour une question de forme que le Tribunal a pris cette décision". Le président du Grand Belfort est convaincu qu'Amazon (par le biais de la société Vailog) redéposera rapidement une nouvelle demande de permis de construire, et regrette que la création de nouveaux emplois sur la zone de l'Aéroparc de Fontaine soient retardées, pour, je cite, "des raisons idéologiques et politiciennes". Amazon dispose de deux mois pour faire appel.