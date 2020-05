Amazon : le site de Saran rouvrira partiellement mardi prochain

Après un mois de bras de fer, direction et syndicats d'Amazon ont trouvé un accord vendredi pour la réouverture progressive des sites du géant de la vente en ligne en France, dont celui de Saran dans le Loiret. Sur la base du volontariat, avec une prime de deux euros de l'heure jusque fin mai.

C'est un nouveau coup de théâtre dans le dossier Amazon : un accord de sortie de crise a été trouvé hier entre direction et syndicats (CGT, Sud et CFDT). Le géant de la vente en ligne avait fermé le 16 avril ses 6 entrepôts en France, dont celui de Saran, dans le Loiret, où travaillent 1700 salariés et des centaines d'intérimaire. Une fermeture liée à des démêles judiciaires, pour ne pas avoir évalué suffisamment les risques liés au coronavirus. L'accord conclu hier prévoit une réouverture progressive des sites, à partir de mardi prochain 19 mai.

Retour du dialogue social

Le dialogue avait en fait repris cette semaine. Amazon a accepté de revoir sa copie, et surtout a accepté cette idée d'une réouverture progressive que réclamaient les syndicats depuis le début du bras de fer. "Ils sont sortis de la posture du tout ou rien, analyse Laurent Degousée, co-délégué de Sud commerce, interrogé par nos confrères de France Inter. Amazon, de fait, admet qu'on ne pouvait pas redémarrer l'activité comme si de rien n'était, avec 100% des effectifs."

Volontariat et prime horaire de deux euros

Les premiers salariés seront de retour dès lundi, pour une journée de formation avant la véritable reprise, le lendemain. Cela devrait concernait la moitié des effectifs, sur la base du volontariat et avec une majoration horaire de deux euros jusqu’à fin mai. L’entreprise accepte aussi réserver le dernier quart d’heure d’un service à la sortie du personnel pour éviter que les équipes se croisent. "Cela peut paraître dérisoire, mais payer ce quart d'heure permettra d'éviter d'éventuelles contaminations", souligne Laurent Degousée.

Le retour de tous les salariés est prévu le 3 juin. Pour la CFDT, cet accord ne doit pas être "l'exception d'une crise mais l'amorce d'un dialogue social durable et loyal."