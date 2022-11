Amazon ne s'installe pas à Fontaine, six entreprises prendront sa place à l'aéroparc

Le maire de Fontaine, Pierre Fieter a tout juste appris la nouvelle après plusieurs mois d'incertitude : "Je viens d'avoir les dates pour l'enquête sur la construction des nouvelles cellules industrielles de l'aéroparc. Elle commence le 5 décembre 2022."

ⓘ Publicité

Le maire est rassuré, car son projet d'implanter Amazon avait échoué, suite à une décision de justice. Il est donc remplacé par la création de six cellules de logistique pour des entreprises locales à la place. Mais il reste inquiet pour l'avenir économique de son village terrifortain. "Pour l'instant, personne ne m'a contacté pour réserver une place, je ne sais pas si on atteindra les mille emplois promis par Amazon."

Une victoire pour les anti-Amazon

Les associations écologistes, elles, sont aux anges. Les Amis de la Terre lutte activement contre le géant de l'e-commerce américain. "Cette victoire va servir de jurisprudence dans le futur" s'enthousiame Etienne Coubard, chargé de mobilisation de l'association. "Mais il faut que la décision aille plus loin, elle est politique. On est parvenu à un accord avec Vailog, qui gère la construction du futur entrepôt, mais le projet ne correspond pas à la sobriété énergique recherchée en ce moment."

Le 31 mai dernier, Les Amis de la Terre, France Environnement 90 et Vailog sont parvenus à un accord devant le Tribunal Administratif de Besançon.

Le projet d'Amazon d'un méga centre unique est abandonné, au profit de la construction de cellules industrielles de 12 000 mètres carrées maximum. Les militants s'engagent à ne pas se lancer contre ce projet, si ces entrepôts sont destinées à de la logistique au niveau local.

Amazon et Fontaine, une histoire chaotique

Car en deux ans, Amazon en a vu de toute les couleurs dans le Territoire de Belfort. En 2020, l'entreprise pose une demande pour la construction d'un centre de 76 000 mètres. La mairie de Fontaine, le Grand Belfort et la Préfecture du Territoire de Belfort acceptent, mais des communes aux alentours et des associations écologistes refusent le projet du géant américain, connu pour ses conditions de travail précaires et sa propension à polluer. Des mouvements s'organisent alors contre le centre et passent devant les tribunaux.

Résultat, les associations écologistes Les Amis de la Terre, France Environnement 90, "La-Chapelle-sous-Rougemont", "Bien vivre au village" et les communes de Larivière et Angeot posent un recours pour contester le permis de construire, car il ne répond pas aux normes écologiques. Victoire, Vailog et Fontaine sont même condamnés à payer des amendes de 1500€ pour avoir accepté le projet d'Amazon en première instance.

Le maire de Fontaine, Pierre Fieter, va évidemment payer, mais il reste dubitatif quant au combat des écologistes. "Je comprends pour la pollution et la nuisance liée au passage des camions. Mais le nouveau projet est aussi polluant et les emplois ne sont plus garantis."

Le combat entre emploi et écologie n'est toujours pas tranché.