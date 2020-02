Amazon près de Rouen : le maire de Petit-Couronne dénonce la motion des élus de Rouen

Le maire de Petit-Couronne critique la position des élus rouennais par rapport à l'implantation possible d'Amazon sur le site de l'ancienne raffinerie Pétroplus. Les élus rouennais avaient voté une motion symbolique contre cette venue lors d'un conseil municipal le 29 janvier dernier.

Il n'est pas content le maire de Petit Couronne. Dans une tribune parue dans l'hebdomadaire municipal de la ville, Dominique Randon critique la position des élus rouennais par rapport à l'implantation d'Amazon. France Bleu vous l'avait révélé : le géant américain du commerce en ligne pourrait bien s'implanter sur le site de l'ancienne raffinerie Pétroplus. Sauf que les pratiques d'Amazon ne font pas l'unanimité et c'est ainsi que lors du conseil municipal du mercredi 29 janvier, les élus ont voté une motion symbolique contre l'arrivée d'une plate forme d'Amazon sur le site de l'ex raffinerie Pétroplus de Petit Couronne.

Aucune légitimité pour prendre cette décision

Sous le titre "Amazon de quoi se mêle Rouen", l'élu s'interroge "mais quelle légitimité avaient les élus majoritaires de la ville pour prendre une telle décision ? Réponse "aucune" selon lui . Dominique Randon maire socialiste depuis 2008 explique qu'aucun permis de construire n'a été déposé et se demande comment les élus peuvent s'opposer à un projet qui pourrait créer plusieurs centaines d'emploi. Si c'est pour la défense du commerce de proximité à Rouen; Dominique Randon rappelle qu'aucune voix ne s'est élévée contre l'agrandissement du centre commercial de Tourville la Riviére, du Leclerc Bapaume ou contre la création d'une zone commerciale à Grand Quevilly.

Un pavé dans la mare

Le maire, qui ne se représente pas, estime que sa ville a été victime économiquement de la fermeture de la Raffinerie Pétroplus et pour lui la création d'emplois à Petit-Couronne va créer du dynamisme. C'est donc un pavé dans la mare des élus de la majorité socialiste, communiste et écologiste à quelques semaines d'un premier tour des municipales où se joue aussi la place et le poids de la ville centre dans la métropole.