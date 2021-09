Amazon recrute 12.000 salariés pour les fêtes de fin d'année

A 3 mois de Noël, Amazon recrute ! Le géant du commerce en ligne annonce l'embauche de 12.000 travailleurs saisonniers pour la période des fêtes.

Une période charnière pour Amazon

Traditionnellement, Amazon double son activité au mois de décembre. Il s'agit aussi d'être prêt dès la fin novembre, pour le Black Friday. L'entreprise a donc besoin de bras. Les 12.000 saisonniers seront répartis dans les 33 sites du groupe en France, précise Le Figaro. Cette campagne de recrutement démarrera fin septembre.

Le géant du e-commerce n'a aucun mal à recruter

Les postes saisonniers devront s'occuper de la préparation, de l'emballage et de l'expédition des commandes. Ils viennent s'ajouter aux 14.500 salariés en CDI dans l'entreprise, dont 3.000 recrutés cette année.

Amazon croit à un rythme régulier en France et espère surfer sur l'essor du e-commerce, qui s'est accéléré depuis le début de la pandémie. Amazon fait toutefois face à une concurrence de plus en plus forte, et n'a représenté que 19% des achats en ligne l'an passé en France, un chiffre en baisse.

Les conditions de travail critiquées

S'il n'a aucun mal à recruter, le géant américain doit faire face à de nombreuses critiques sur ses conditions de travail et son empreinte écologique. Des manifestations sont régulièrement organisées, comme dans le Gard, à Belfort, en Loire-Atlantique, dans le Finistère, ou en Normandie.

Le président d'Amazon France Logistique, Ronan Bolé, assure au Figaroqu'Amazon propose "des conditions salariales intéressantes, ainsi qu'une bonne ambiance de travail. Les agents logistiques commencent un peu au-dessus du Smic, mais deux ans plus tard, touchent un salaire 28% plus important que le salaire minimum".