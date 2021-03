Amazon recrute 560 salariés en CDI dans le Loiret

En début d'année, le géant américain du e-commerce a annoncé le recrutement de 3000 personnes en CDI en France. On connaît désormais le détail pour le Loiret : 560 postes à pourvoir, à Saran et Gidy, préparateurs de commandes, ingénieurs, informaticiens, spécialistes de la santé et la sécurité.

C'est une campagne d'embauches sans précédent que lance Amazon en France. Le géant du e-commerce recrute cette année 3 000 emplois en CDI en France, dont 560 dans le Loiret. Il faut savoir qu'Amazon compte déjà 2.000 salariés dans ce département, dont 1.700 à Saran.

Ces embauches concernent à la fois sur le grand entrepôt de Saran, au nord d'Orléans, et sur le site, plus petit de Gidy. Différents profils sont recherchés, indique Amazon : des préparateurs de commandes, des ingénieurs, des informaticiens, des spécialistes de la santé et de la sécurité.

On a une croissance pérenne qui nous permet d'embaucher"

Une convention nationale a été signée avec Pôle Emploi. Cette politique de recrutement a pour but de réduire la part des intérimaires, explique Amazon. Elle correspond surtout à une forte croissance de l'entreprise. Pour Jon Scott, le nouveau directeur du site d'Amazon à Saran, "on a une croissance comme tous les acteurs du e-commerce cette année. Mais il faut distinguer la croissance qui pourrait être éphémère et de la croissance de long terme. Là on parle vraiment d'une croissance pérenne qui nous permet d'investir dans l'emploi durable dans nos régions."

Amazon, "la meilleure boîte dans laquelle j'ai travaillé"

L'image d'Amazon est-elle écornée par les récentes campagnes contre le géant américain du e-commerce (on pense notamment aux propos du président PS de la Région Centre-Val de Loire) ? "Je n'ai pas vu d'évolution particulière sur notre attractivité, non. On est bien vus par nos employés : plus de 7 salariés sur 10 recommandent Amazon à leurs proches. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Amazon, beaucoup sont fausses et j'inviterais les gens à venir voir par eux mêmes. Moi j'ai travaillé dans plusieurs entreprises depuis dix ans, dans l'industrie, et Amazon c'est la meilleure boîte dans laquelle j'ai travaillé, j'en suis fier", assure Jon Scott.