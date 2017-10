Amazon recrute plus de six cents intérimaires sur son site de Montélimar

Pour gérer les fêtes de fin d'années, Amazon recrute plus de 600 intérimaires sur don site de Montélimar. Les agences d'intérim font passer des tests.

Les fêtes de fin d'années, c'est évidemment une part importante du chiffre d'affaires du site de vente en ligne Amazon. Pour faire face à l'afflux de commandes, il faut donc embaucher. Le seul site de Montélimar va embaucher plus de six cents intérimaires d'ici le mois de décembre. Il s'agit de préparer les commandes, d'emballer ou encore d'expédier.

Les agences d'intérim font passer des tests

Amazon exige des salariés motivés et ponctuels. C'est ce que l'entreprise demande aux agences d'intérim auxquelles elle fait appel. Les agences vont donc chercher de la main d'oeuvre un peu de partout et notamment dans les bassins de population où le chômage est fort. C'est le cas du sud Ardèche. Lundi, l'agence Proman était à Bourg-Saint-Andéol pour une matinée d'information et de recrutement.

La mobilité, un frein à l'emploi

Une trentaine de candidats s'est présenté à Bourg-Saint-Andéol ce lundi, mais près de la moitié ont quitté la séance d'information avant de passer les tests. C'est souvent la mobilité qui pose problème. Difficile d'aller de Bourg-Saint-Andéol à Montélimar quand on n'a pas de voiture. L'agence d'intérim a bien expliqué qu'elle pouvait mettre en place du covoiturage, mais beaucoup ont dû mal à franchir ce cap. Les autres ont été invités à passer un test de logique. Il s'agit de savoir s'ils sont capables d'exécuter une tâche et presque tous ont été recrutés.

Des contrats de trois semaines à un an

Le site Amazon de Montélimar a besoin de beaucoup de main d'oeuvre. Les contrats sont donc très variables. Quelques semaines pour préparer la hausse d'activité de fin d'année ou l'inventaire. Mais certains contrats sont plus longs jusqu'à une année. Le salaire est légèrement supérieur au SMIC.