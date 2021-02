Amazon s'installe à Carros sur la Côte d'Azur entre ferveur et rejet

Amazon est en train de construire sur la plus grande zone industrielle des Alpes Maritimes à Carros un nouveau site de livraison. Le deuxième dans le secteur après le site logistique de Saint-Laurent-du-Var. Ce dernier entrepôt est en cours de construction le long du fleuve Var, entre les laboratoires Virbac et Schneider Electric, avec une ouverture annoncée pour l'été 2021.

Trafic nocturne

"Les poids lourd devraient circuler la nuit pour apporter les produits venus de partout pour être ensuite être distribués aux consommateurs via des entreprises locales de livraison sur la plaine du var et Nice" assure le maire de Carros Yannick Bernard. "le trafic nocturne se fera en dehors des heures d'affluence de la zone où travaillent 11 000 employés". L'élu affirme être au courant officiellement "depuis une dizaine de jours par la venue en personne du président d'Amazon France Logistique Renan Bolé".

Des emplois locaux

Le maire de Carros s'attend à des embauches d'habitants dans une commune qui souffre d'un taux de chômage élevé "surtout chez les jeunes". "Des discussions ont été entamées pour évaluer les besoins précis d'Amazon afin de savoir si il y a des candidatures possibles pour les riverains..." Une quarantaine d'embauches en CDI seront effectuées directement pour le site et la distribution devrait occuper ensuite près de 250 personnes via des entreprises locales pour les livraisons dites du "dernier kilomètre".

Des commerçants locaux contre Amazon

L'arrivée d'une nouvelle plateforme logistique du géant américain fait réagir. Les commerçants locaux ne redoutent pas tant une concurrence directe qu'une mauvaise habitude de consommation loin des contacts humains. Marie-Hélène de Mahepi Boutique dirige une association qui rassemble 62 commerçants locaux :" il faut aussi que les habitants viennent nous voir sur les réseaux sociaux, (...) moi aussi, je mets mes nouvelles collections de vêtements sur Facebook!". Sylvie, de la boutique "Fleur Bleue", ne comprend pas cet engouement pour les achats sur internet alors que sa "vie est au contraire entièrement tournée vers les contacts et les échanges." Pour elle : "ce géant peut créer certes quelques emplois locaux mais il peut aussi en détruire beaucoup d'autres".

Des habitants enthousiastes

Rarement les habitants se montrent dans la rue aussi enthousiastes pour un produit ! "Je trouve tout, tout, tout ...et dès le lendemain je suis livrée" explique avec ferveur une femme de quarante ans qui éprouve des difficultés pour marcher et se déplacer. Comme si le monde pouvait s'acheter à portée de clic. "Cela va nous apporter des emplois et c'est très bien Amazon" assure un jeune ouvrier du bâtiment qui ajoute " _c_'est ma femme qui achète tous les jours sur le site même les cadeaux, et moi la dernière fois j'ai commandé une alarme pour ma moto". Une jeune mère de deux enfants qui sort de son travail en se dépêchant "Après le confinement ... le couvre-feu, je ne sais vraiment pas comment je ferai demain sans Amazon. Je ne veux plus courir dans 15 magasins en usant de l'essence pour rien .. c'est quand même hyper pratique... et je rêve même qu'Amazon distribue de l'alimentation".