Amazon s'installe dans l'agglomération dijonnaise

Le géant de la distribution d'achats par internet va s'installer à Longvic dans l'agglomération dijonnaise. Le groupe américain annonce l'ouverture d'une agence de livraison de proximité au 1er semestre 2022 et la création d'une cinquantaine d'emplois directs et 250 supplémentaires.

Après BioSerenity, Giphar, Urgo et son projet Genesis, ou encore Oogarden, c'est maintenant Amazon Logistics qui annoncer l'ouverture d'une agence de livraison de proximité d'ici au 1er semestre 2022 dans la métropole dijonnaise.

Une nouvelle agence Amazon pour faire quoi ?

Située à Longvic, sur la zone industrielle, l'entreprise réceptionnera des colis en provenance de centres de tri et de distribution d'Amazon pour les livrer aux clients de Dijon et de la région. Les bâtiments du site sélectionné, un ancien délaissé vacant depuis plus de 5 ans, sont totalement réhabilités selon les dernières normes environnementales par une dizaine d'entreprises du territoire.

Amazon Logistics espère ainsi obtenir la certification Very Good par BREEAM (Bulding Research Establishment Environmental Assessment Method).

Combien d'emplois créés ?

Son implantation permettra la création de 50 emplois directs en CDI. Les entreprises locales de livraison partenaires feront quant à elles appel à 250 collaborateurs supplémentaires.