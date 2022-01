Amazon s'installe en Côte-d'Or : aberration écologique et sociale ?

"Non au centre de distribution d'Amazon sur la métropole dijonnaise" : une douzaine d'associations et d'organisations syndicales réunies sous la bannière "plus jamais ça" se mobilisent ce lundi matin à Longvic contre l'arrivée du géant américain. Parmi elles, les Amis de la Terre en Côte-d'Or.

France Bleu Bourgogne : Qu'est ce qui vous gêne le plus dans ce projet ?

Stéphane Dupas : il y a différents problèmes fiscaux, sociaux, la question des emplois. Et au niveau environnemental, c'est l'impact environnemental qu'a Amazon derrière toute son activité de livraison.

Le géant américain annonce qu'il va rénover le bâtiment actuel en le certifiant de manière écologique, avec une toiture et des panneaux photovoltaïques ? Cet engagement ça ne suffit pas à vous convaincre ?

C'est du greenwashing. J'ai appris que la certification, Amazon va l'avoir avant que l'entrepôt soit terminé et en fait, c'est sur papier. Il suffit de faire un certain nombre de choses, typiquement une toiture végétalisée, des choses comme ça et ça donne des points. Et au bout d'un certain nombre de points, on a le label .Et voilà.

Speaker 2: Est ce que ça, vous l'avez écrit noir sur blanc dans ce courrier que vous avez adressé il y a quelque temps aux élus de la métropole, et notamment au premier d'entre eux, François Rebsamen? On n'a

On avait mis dans un courrier que Amazon se vantait de commander 100.000 camions électriques, mais il utilise plus de 1,4 million de camions, de camions et camionnettes standards. Et donc, il met en avant certaines des choses. Mais le fond n'est pas là. Le fond, c'est la multiplication des transports, alors qu'on pourrait les éviter.

On peut parler aussi du plan social. A la clé, ce sont une cinquantaine d'emplois dans un premier temps et Amazon promet une centaine d'autres pour finalement des prestataires qui vont travailler avec le géant de la distribution.

Il faut regarder l'ensemble. En fait, il y a des études qui montrent que Amazon, pour un emploi créé chez Amazon, c'est deux emplois détruits dans la grande surface ou six emplois détruits dans les petits commerces parce qu'il y a plus d'emplois dans le petit commerce au mètre carré et donc la faut voir l'ensemble Amazon doit s'implanter ici. Globalement, sur la Côte d'Or voir un peu plus, il va y faire des destructions d'emplois.