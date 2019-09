Amazon se pose sur le tarmac de la base de Frescaty à Metz

Metz, France

Le champagne peut enfin être sortie des frigos de Metz Métropole. Après 2 ans de discussions, de signature pour les élus de clause de confidentialité, l'atterrissage du géant Américain Amazon sur la piste de l'ancienne aérienne 128 de Frescaty se prépare. Argan, l'entreprise qui construit et loue les bâtiments logistique pour Amazon sera bientôt propriétaire d'une partie des terrains de la BA 128 (16 hectares). La promesse de vente a été signée ce jeudi par un représentant du président de Metz Métropole. La vente sera effective en octobre ou novembre. On parle d'un chiffre de 4 millions d'€ soit 25€ le m²

La base aérienne de Frescaty où doit s'implanter le géant Américain Amazon © Radio France - Antoine Barège

"Une pépite économique"

Malgré des recours déposés par les opposants à Amazon, plus rien n'empêche le début des travaux. Une source proche du dossier évoque un premier coup de pelleteuse en décembre ou en janvier et une ouverture en 2021. "C'est une pépite économique" nous explique t-on à Metz Métropole mais "nous avons pris nos précautions et fait attention à tout ce qui fait peur". La collectivité assure qu'Amazon se pliera aux règles environnementales et que le développement durable sera une priorité.

L'association de riverains reste mobilisée à Augny et Marly, notamment à cause des milliers de camions qui vont venir se ravitailler en colis à Frescaty pour les livrer dans le Grand Est, en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg.

2.000 emplois?

A Frescaty, Amazon compte exploiter une base logistique de 185.000 m², c'est énorme, c'est 10 fois plus que la moyenne des sites en France. Le bâtiment de 200 mètres de longueur fera 23 mètres de hauteur ! Près de 2.000 emplois seraient créés selon les estimations, et il y aura aussi un recours aux intérimaires "selon l'activité"

Frigos ardents, Mont Saint-Quentin, BA 128...

Pour Metz Métropole c'est l'aboutissement de la reconversion des terrains militaires "en 3 ans sur les 800 hectares de friches militaires, 700 hectares ont été reconverties" explique un représentant de la collectivité.