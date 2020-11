Amazon toujours dans le collimateur des militants d'Attac à Nîmes

"Stop Amazon, ni ici ni ailleurs." Pour ces militants d'Attac, qui ce samedi matin déploient leurs banderoles devant 4 sites de la ville de Nîmes qu'ils veulent emblématiques, la cause est claire et entendue : "Amazon est un destructeur d'emplois. Ceux qu'il propose sont de mauvaise qualité et pour chaque emploi créé, il en détruit 4." Aussi ces militants marchent vite pour rallier en moins d'une heure ces 4 sites : la CCI, les arènes, le centre des impôts et la Maison Carrée, l'heure de sortie prévue pour faire ses courses en cette période de confinement.

L'emploi n'est la seule récrimination de ces militants : "pour les impôts qu'Amazon ne paye pas en France, idem pour la TVA, nous considérons que c'est de la concurrence déloyale" explique Anne avant d'ajouter : "les commerces, au-delà de l'acte commercial, c'est la vie des centre-ville, c'est un bien public, il faut donc lutter contre ces mastodontes" et de conclure : "il faut stopper le projet à Fournès qui, en plus des transports qu'il générerait, détruira des terres agricoles."

Les militants d'Attac déploient leurs banderoles devant la Chambre de Commerce et d'Industrie, à Nîmes © Radio France - Philippe Thomain