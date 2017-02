Amazon va créer 1.500 emplois en France en 2017

Amazon a annoncé ce lundi la création de 1.500 emplois en France cette année. Des emplois créés dans la Somme et en région parisienne.

Amazon, géant de la vente en ligne, a annoncé lundi qu'il prévoyait de créer plus de 1.500 emplois en CDI en France en 2017. Des créations de postes qui s'intègrent dans un plan de recrutement en Europe.

"Les recrutements pour ces nouveaux rôles ont d'ores et déjà démarré", a expliqué Ronan Bolé, directeur des opérations France d'Amazon. L'entreprise cherche "des ingénieurs, des diplômés d'écoles de commerce et jeunes diplômés, et des personnes recherchant des postes non qualifiés et souhaitant se former sur le terrain".

La Somme et la région parisienne concernées

Comme France Bleu Picardie vous le révélait en septembre dernier, les postes seront notamment créés sur le futur centre de distribution de Boves (Somme). D'autres seront attribués aux bureaux de la société à Clichy. Le reste des emplois sera réparti dans le réseau déjà existant de centres de distribution, et au sein de nouveaux centres de données créés en région parisienne.

Cette nouvelle vague de recrutement portera le nombre total des effectifs d'Amazon à 5.500 personnes dans l'Hexagone.