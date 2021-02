La mairie d'Ambès distribue des bons de réduction pour aider ses commerçants

Si vous habitez Ambès, vous pouvez avoir une bonne surprise en allant chercher votre courrier. Les élus ont passé la semaine à distribuer des coupons de réduction pour quatre commerçants du centre-ville. Les restaurants "Chez Marinette" et "Le Fourat", le salon de coiffure "Ho 2 hair" et le salon d'esthétique "La Presqu’île de la beauté" sont partenaires. Les chèques se présentent sous forme de quatre coupons de 7,50 euros. Chaque foyer a donc reçu un total de 30 euros de bon d'achat. De quoi faire plaisir à toute la famille : « Je trouve que l’initiative est bonne. Je pense que ma fille de 18 ans va se faire plaisir. Ça fait du bien », sourit Roselyne. Même avis du côté d'Aline, 62 ans, « On peut s’offrir une petite pause bienvenue. Et c’est surtout un sacré coup de pouce pour les commerçants. Tout le monde est gagnant », affirme-t-elle.

Le papier spécifique empêche la photocopie des bons. © Radio France - Marine Clette

Christelle vient d'arriver dans la ville. Elle a eu une bonne surprise en allant chercher son courrier, il y a deux jours : « C’est important defaire marcher les commerces en ces temps difficiles. Je pense que ce sera coiffeur pour monsieur et pour moi esthéticienne ! C’est un chouette cadeau de bienvenu », s'amuse la nouvelle habitante.

Un coup de pouce pour les commerçants. Laura est esthéticienne à Ambès depuis un peu plus de cinq ans. Elle est ravie : « Beaucoup de personnes ont pris des rendez-vous. C’est un coup de pub qui est très sympa. Ça permet de leur faire découvrir nos commerces », déclare Laura. Stéphanie est une salariée du salon de coiffure. Depuis le début de la semaine, les habitants affluent avec les coupons à la main. L'occasion de fidéliser une nouvelle clientèle : « Ce n’est que le début, mais peut-être que l’on verra de nouveaux clients qui prendront rendez-vous grâce aux bons. Et qui sait, peut-être qu’ils reviendront ! Je trouve que c’est très touchant de la part de la mairie », confie la jeune femme.



La distribution se fait principalement à pied. Ce samedi 20 février, l'élu Michel Raton et l'adjoint au maire Christophe Jauregui effectuaient leur dernière mission : aller garnir les boîtes postales des lieux-dits. Une longue tâche, puisque les maisons sont éparpillées un peu partout sur la presqu’île. « C’était un peu rude, sur trois jours, on a compté 10 kilomètres de marche et au moins 20 000 pas. Ça nous permet de faire du sport, donc finalement ça aide tout le monde ! », s'exclame l'élu. « On a budgétisé plus de 50 000 euros. On espère que ça va contribuer à développer l’économie d’Ambès. On ne veut pas perdre nos commerçants », conclut-il.

Finalement, les 1 400 boîtes aux lettres d’Ambès ont toutes reçu leurs coupons colorés. Ils sont valables jusqu’au 30 septembre 2021.

Si vous n’avez rien trouvé dans votre boîte, une plateforme est disponible sur le site et la page facebook de la ville d’Ambès.