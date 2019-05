Ambiance bon enfant en Alsace pour les défilés du 1er mai

Strasbourg, France

A Strasbourg, le traditionnel défilé du 1er mai, mercredi matin, a réuni plus de 2.000 personnes, sous le soleil, dans une ambiance bon enfant.

Place de la Bourse, à Strasbourg, l'orchestre de la CGT se prépare à défiler © Radio France - Corinne Fugler

La manifestation, sonorisée par l'orchestre de la CGT juché sur un camion, a attiré aussi des délégations de salariés turcs, marocains ou algériens. Des opposants au GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg. Et un grand nombre de gilets jaunes, en début de cortège.

Du jaune et Che Guevara en tête du cortège du #1erMai à #Strasbourgpic.twitter.com/x74hjRSXNr — France Bleu Alsace (@bleualsace) May 1, 2019

Des gilets jaunes au milieu des drapeaux rouges

"Vivre et non survivre, on ne lâche rien", derrière la banderole, en début de cortège, on retrouvait des irréductibles des ronds-points de Châtenois, Molsheim ou Brumath, ainsi que des gilets jaunes de Strasbourg: "Depuis le début, on y est, on y restera!" assure ce gilet jaune venu de Centre Alsace. "Depuis le 17 novembre, je n'ai pas quitté mon gilet jaune!". "La vie de tous les jours, ça devient de plus en plus cher, on n'y arrive plus, dès le milieu du mois", complète celle qui se définit sur son gilet jaune comme une "citoyenne en colère".

Les salariés de la Sucrerie d'Erstein ont rejoint le cortège strasbourgeois © Radio France - Corinne Fugler

Très remarquée, aussi, cette délégation venue de la sucrerie d'Erstein, où 70 emplois sont menacés, sur près de 200. Les salariés de la sucrerie, qui fait maintenant partie du groupe Cristal Union, protestent contre le déménagement de l'unité de conditionnement de sucre à Bazancourt, près de Reims.

Le projet de loi Blanquer toujours contesté dans la rue © Radio France - Corinne Fugler

Dans le cortège, aussi, les gilets roses des assistantes maternelles et de nombreux enseignants opposés à la réforme des lycées. Des délégations de salariés turcs, marocains ou algériens, ainsi qu'un groupe de femmes alevies avaient rejoint cette manifestation du 1er mai.

1.200 personnes ont défilé dans les rues de Mulhouse. On dénombrait aussi plusieurs centaines de manifestants à Colmar, ce mercredi.