Ambiance feria aux marchés nocturnes de Toulouse, des commerçants réclament un retour au concept originel

"De toute façon on ne pouvait pas avancer, c'était blindé". Jeanne a participé à plusieurs nocturnes, sans jamais entrer dans les halles. Presque une fois par mois, un marché de Toulouse accueille une "nocturne", un grand moment festif où se rassemblent désormais des milliers de personnes. Parfois jusqu'à 25.000 à Victor-Hugo le bastion historique comme le 13 septembre dernier alors que les organisateurs misaient sur 10.000 à 15.000 fêtards,

"Revenir à nos valeurs"

Apparu pour la toute première fois à Toulouse en décembre 2015 dans une ambiance très intimiste, le concept initial de cette nocturne visait quelques fois par an à mettre en valeur les produits locaux des étals, les plus belles maisons gastronomiques de la Ville rose. Désormais, presque mensuellement, c'est une fête géante où les très jeunes gens se massent, surtout à l'extérieur des halles que ce soit autour de l'emblématique marché Victor-Hugo ou aux deux autres "nocturnes" créées plus récemment aux Carmes et à Saint-Cyprien.

"Il y a un peu trop de monde à mes yeux, quand on est bloqué au milieu on ne peut pas accéder au comptoir", raconte Arnaud, employé du bar à tapas la Rosa Negra. Il aurait souhaité une plus petite jauge. "C'est toute la place, tout le quartier maintenant qui fait la nocturne, et non plus seul le marché. On a perdu l'authenticité en changeant de clientèle", abondent deux autres commerçantes qui préfèrent rester anonyme. Une autre explique même que pour sécuriser sa loge et éviter des dégradations ces soirs là à Victor-Hugo, elle vient faire simple acte de présence, sans pour autant faire commerce.

"C'est en train de dévier un petit peu", admet même Gérard Calvayrac, président de l'association des commerçants de Victor-Hugo et organisateur des nocturnes. "On va travailler sur le sujet pour voir comment nous pouvons revenir à nos valeurs", promet-il.

Pour éviter tout débordement, des vigiles filtrent le public aux quatre coins de la place Victor-Hugo, une première pour les marchés nocturnes.