Ambiance morose à la fête foraine d'Évron : "cette année c'est une catastrophe"

"Cette année, c'est une catastrophe", déplore Elvis Bazeau, qui vient depuis 18 ans avec ses auto-tamponneuses à la fête foraine d'Evron. Normalement, l'ambiance et les visiteurs sont présents. Mais cette année, les manèges ne font pas le plein depuis l'ouverture le samedi 4 décembre.

Matthieu est un client fidèle de cette fête foraine : il vient depuis qu'il a 4 ans. Aujourd'hui, il en a 34. Mais cette année, il est un peu déçu. "C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, constate-t-il. Mais je pense que les circonstances y sont pour quelques chose. Déjà le temps n'est pas terrible, puis plusieurs fois, il y a eu des passages de la police pour les masques et tout. Après c'est leur boulot, c'est normal. Mais c'est vrai que ça gâche la fête un petit peu."

"On ne comprend pas ce qui se passe"

Pourtant, tous les manèges sont présents comme tous les ans. Comme le carroussel de Micheline, qui vient "depuis qu'elle est toute petite". Mais selon elle, c'est la première année qu'il y a aussi peu de passage. "Il n'y a pas d'ambiance, s'attriste-t-elle. On ne comprend pas ce qui se passe."

Les forains auraient bien besoin d'un afflux de visiteurs. L'année dernière, ils ont très peu travaillé, à cause des confinements et autres couvre-feu. "On sait qu'il y a certaines personnes qui ne viennent pas parce qu'ils ont peur des rassemblements, explique Elvis. Mais nous on est quand même en plein air, les manèges sont désinfectés, il y a du gel à disposition pour les clients quand ils arrivent à chaque stand. On fait tout pour qu'ils soient en sécurité et nous aussi."

À cela s'ajoute un contexte sanitaire peu réjouissant. Les professionnels du secteur craignent l'annonce d'un nouveau couvre-feu ou pire, d'un nouveau confinement, qui pourrait les empêcher, à nouveau, de travailler.