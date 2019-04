Amboise : 2ème semaine de grève pour les postiers

Amboise, France

Les postiers d'Amboise entament leur deuxième semaine de mobilisation. La rencontre, samedi 27 avril, avec la direction n'a pas permis de débloquer la situation. Depuis le lundi 22 avril, à l'appel de la CGT, les salariés sont en grève pour dénoncer la réorganisation des services et les conséquences sur le travail au quotidien. Le syndicat évoque des tournées de plus en plus longues, des facteurs en souffrance et du courrier parfois non distribué. Les postiers sont appelés à se rassembler ce lundi 29 avril devant les grilles du centre de tri.