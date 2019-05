Amboise : fin de la grève au centre de tri de la Poste après 15 jours de mobilisation

La grève entamée le 23 avril au centre de tri de la Poste est terminée. La direction et les syndicats ont signé un protocole d'accord en fin de journée après 15 jours de mouvement.

Amboise, France

La grève entamée au centre de tri de la Poste à Amboise le 23 avril dernier, est terminée. C'est la direction de la Poste qui a annoncé en fin de journée la signature d'un protocole de fin de conflit. Dès jeudi, la totalité des postiers au travail, soutenus par les renforts du plan de soutien, se mobiliseront pour revenir à une situation normalisée dans les meilleurs délais, dans l’intérêt de tous nos clients, précise la direction.

Le mouvement de 15 jours consécutifs, visait à protester contre la nouvelle organisation du travail au centre de tri, avec une séparation de l'activité tri et distribution. Les facteurs préférant trier eux même leur courrier pour leur tournée. Sur ce point, les salariés ont obtenu gain de cause. La tournée du matin sera toujours triée par les facteurs, en revanche pas celle de l'après midi. Par ailleurs, selon un responsable CGT, 5 jours de grève sur les 15 seront payés. La Poste se donne jusque fin juin pour écouler le stock de courriers et colis resté en souffrance depuis le début du confit.