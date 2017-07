Amboise : la CGT à la rencontre des travailleurs saisonniers

Ce n'est pas parce qu'on est travailleur saisonnier qu'on n'a aucun droit. Petit rappel de la CGT hier dans les rues d'Amboise, le syndicat parcoure la France cet été comme l'an dernier à la rencontre de ces travailleurs souvent précaires, jeunes ou moins jeunes.

Quelle est la règle lorsque l'employeur propose de faire des heures supplémentaires ? Peut-il mettre fin à un contrat prématurément ? Voici le genre de questions que certains travailleurs saisonniers se posent tous les ans. La CGT fait donc le tour de France pour y répondre. Des bénévoles ont parcouru le centre ville d'Amboise ce mardi pour aller à leur rencontre. L'occasion de leur distribuer un petit livret et discuter sur leur lieu de travail, bien souvent dans les bars ou les restaurants. Ils ont ainsi pu rencontrer plusieurs dizaines de jeunes et moins jeunes saisonniers et les informer, la plupart ont accueilli poliment leurs conseils sans avoir de questions particulières.

Des heures supplémentaires pas toujours payées

Parmi les soucis rencontrés régulièrement par des saisonniers qui contactent la CGT, le paiement des heures supplémentaires est un classique selon le secrétaire départemental de la CGT Stéphane Deplobin. "Bien souvent certains patrons leur disent qu'ils feront le compte à la fin du contrat et tout n'est pas payé, même si évidemment cela ne concerne pas tous les travailleurs saisonniers".

Les deux tiers des travailleurs saisonniers seraient mal informés sur leurs droits

Selon une enquête de la CGT, sur les quelques 2 millions de travailleurs saisonniers en France, 65% connaissant mal leurs droits. "Certains ont aussi peut de réclamer", ajoute Stéphane Deplobin. Pas simple de demander lorsqu'on est là seulement pour un mois. Et pourtant, la loi est la même pour tous. Le syndicat invite d'ailleurs tous les employés saisonniers qui ont un souci ou même une simple question à la contacter.