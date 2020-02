Amboise : les 500 salariés de Mecachrome pas concernés par le plan de transformation du groupe

Les 500 salariés de Mecachrome à Amboise ne seront pas concernés par le plan de transformation que prépare le sous-traitant aéronautique. Le groupe de 3.000 salariés, qui compte 13 usines dans le monde dont 8 en France, et dont le siège se trouve à Amboise, souffre de la suspension de la production du B737 Max de Boeing. Il va perdre 10% de ses revenus cette année, après une perte de 5% en 2019. Du coup, Mecachrome, qui compte 3.000 salariés dans le monde, s'est séparé d'une cinquantaine d'intérimaires dans 3 usines, dans le Cher, la Sarthe et sur son site du Portugal. Du chômage partiel est mis en place, en attendant de passer l'orage. Chrsitian Cornille, président du groupe Mecahcrome : "on va perdre 10% de notre chiffre d'affaires en 2020, après 5% de perte de 2019. La décroissance de Boeing a démarré dès le mois d'août de l'année dernière, mais n'a pas touché le site d'Amboise qui grosso modo n'est pas tourné vers le 737. Amboise ne sera donc pas touché par ce plan"