Amboise : les salariés de la Poste appelés à une grève illimitée à partir de ce lundi

Amboise, France

Le syndicat CGT de la Poste en Indre-et-Loire a déposé un préavis de grève illimité pour le lundi 18 Février. Il appelle les personnels d'Amboise, de Bléré, Montlouis et Vouvray, soit 80 personnes, a cesser le travail et à se rassembler dès 7h devant les grilles du centre courrier d'Amboise. Le syndicat dénonce la qualité de service qui se dégrade et la charge de travail qui augmente avec l'explosion du marché du colis, malgré les propos rassurants de la direction. La CGT redoute la réorganisation du centre courrier d'Amboise avec la séparation du travail en îlots. La préparation et la distribution du courrier seront deux activités distinctes qui ne seront pas effectuées par les mêmes personnels. Le secrétaire départemental Laurent Lecomte dit s'attendre à des retards dans le courrier dans les secteurs d’Amboise, Bléré, Montlouis ou encore Vouvray.