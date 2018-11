Paris, Île-de-France, France

La circulation est compliquée ce mardi matin sur le périphérique à Paris. Les ambulanciers ont décidé de poursuivre leur mouvement entamé lundi. A 07h00 ce mardi matin, une cinquantaine d'ambulances bloquaient le périphérique porte de Bercy. Attention le périphérique est fermé en intérieur de la porte de Bercy au quai d'Ivry.

L'accès à l'A4-province depuis le boulevard périphérique en chaussée intérieure n'est pas possible. L'accès au boulevard périphérique Sud n'est pas possible non plus depuis l'A4-Paris.

Les ambulanciers protestent contre la réforme qui permet aux hôpitaux de choisir le moyen de transport des patients.

Lundi, ils étaient plusieurs centaines à organiser des opérations escargot en Ile-de-France et sur le périphérique parisien. Ils avaient provoqué plus de 400 kilomètres de bouchons dans la matinée.