Ambulanciers en grève dans le Nord Franche-Comté

Une cinquantaine d'ambulanciers de Franche-Comté sont mobilisés ce lundi. Ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail et demandent plus de reconnaissance, notamment en matière de salaire.

Des ambulanciers franc-comtois sont en grève ce lundi. Ils sont une cinquantaine des entreprises Jussieu à Besançon et Belfort et Filoni Bouguet à Montbéliard. Ils ont distribué des tracts ce lundi matin au rond-point de Sévenans avant de mener une opération escargot sur la nationale 1019 jusqu'à l'hôpital où ils ont reconduit la distribution aux automobilistes.

12 heures payées 9h

Ils profitent de l'appel national à la grève lancé aujourd'hui dans les transports par la CGT contre la loi travail, pour alerter sur leurs conditions de travail et le malaise qui s'installe chez les ambulanciers. "Le métier d'ambulancier aujourd'hui c'est un métier qui n'est pas visible, explique Mounir Svizeffe, l'un des grévistes de Jussieu à Belfort. On travaille beaucoup mais on ne nous voit pas. Quand on travaille de nuit, on fait 12h payées 9h, sans pause repas, ni pause café. On a des primes de nuit mais seulement quand on dépasse les 270 heures par an. Aujourd'hui on demande à être payé à 100 % et pas à 75% quand on est de nuit, que le temps de présence dans l'entreprise soit intégralement payé."

On a l'impression de faire du transport de colis " - Gaëtan Guth, ambulancier en grève

"Aujourd'hui on a l'impression de faire du transport de colis et non plus du transport de patients, ajoute Gaëtan Guth, qui travaille lui aussi aux Ambulances Jussieu de Belfort. On a de plus en plus de travail, on doit aller de plus en plus vite. On n'accompagne plus le patient dans le service ou chez lui, aujourd'hui on le dépose et on repart."

Les grévistes tiendront une assemblée générale ce lundi soir pour décider de la reconduite ou non du mouvement.