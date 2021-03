Amélie de Montchalin, ministre de la Fonction Publique, était en Isère pour parler emploi avec la jeunesse

La ministre a cherché à connaître et comprendre le projet professionnel des 17 jeunes réunis face à elle ce vendredi au collège du Grand Champ à Pont-de-Cheruy. Amélie de Montchalin s'est lancée dans un tour de France des territoires pour voir comment s'appliquent les engagements pris par le président de la République en 2017. Lors de sa visite iséroise, il a notamment été question de l'emploi de la jeunesse. Et du dispositif "1 jeune, 1 solution" (des offres de stages, emploi, formation en ligne sur le site du gouvernement).

Amélie de Montchalin a rappelé aussi que la Fonction publique recrute. "Mon objectif, c'est de voir si tout cela était bien dans leurs perspectives, dans leurs horizons. Nous recrutons 100.000 jeunes par an pour travailler dans les hôpitaux, dans les collectivités, dans les différents services de l'Etat" explique la ministre. "40.000 stages, 14.000 apprentissages au sein de la Fonction publique seront proposés dans les prochains jours" continue Amélie de Montchalin.

La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Amélie de Montchalin. © Radio France - Bastien Thomas

La mission locale : la clé pour l'accompagnement des jeunes ?

Concrètement, sur le terrain, l'accompagnement des jeunes se traduit par un suivi des établissements généraux et professionnels, mais aussi des missions locales, qui les aident à trouver leur profil et des stages ou premiers emplois. "Avec un réseau d'entreprises partenaires, nos conseillers tentent de réorienter les jeunes, de leur trouver des solutions adaptées et aussi lever la barrière numérique" explique Nathalie Besset, manager générale de la mission locale Nord-Isère.

Nathalie Besset, manager de la mission locale Nord-Isère avec Tommy (à droite), en service civique, accompagné d'Adrien, son tuteur. © Radio France - Bastien Thomas

C'est le cas de Tommy, 19 ans, qui s'est engagé dans un service civique au sein de la mission locale Nord Isère. "Mon parcours scolaire est un désastre. J'ai essayé de rejoindre l'armée mais on m'a refusé pour des raisons de santé. Je n'ai pas passé mon bac parce que les tests se passaient en même temps. Et ma mère m'a parlé de la mission locale et j'ai été pris pour un service civique. J'accompagne les jeunes sur le numérique" détaille Tommy. Et lui aussi reste suivi par sa conseillère. "Je me suis senti écouté dès mon premier rendez-vous. Je vais continuer, après mon service civique, avec des stages dans ce qui me plait. Par exemple le domaine animalier. Je ferais bien éducateur, toiletteur, ça m'intéresse vraiment" dit-il encore.

La ministre Amélie de Montchalin, accompagnée du préfet de l'Isère Lionel Beffre, la sous-préfète de la Tour-du-Pin Caroline Gadou, la rectrice Hélène Insel et Viviane Henry, directrice académique. © Radio France - Bastien Thomas

Quentin, 25 ans, est lui très heureux. Après un passage raté en licence, il se rend à la mission locale qui lui propose d'essayer les métiers du béton. Il se rend donc chez Vicat. Et après des stages, intérim et des CDD, il vient de signer, en janvier, un CDI. "Je n'ai pas de mots pour décrire tout ça. Je suis super content" raconte-t-il, fier de ce qu'il a accompli. "La mission locale m'a aidé, d'abord par savoir se présenter, faire un CV, tout une alchimie qui m'a permis de rencontrer cette entreprise là (Vicat)" se réjouit le jeune homme.

En 2020, la mission locale Nord-Isère a suivi 175 jeunes. Plus de moyens ont été promis par le gouvernement. En 2021, elle en suivra 404.