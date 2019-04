Amélioration de l'habitat : les artisans vont être payés plus rapidement dans l'Eure

Pour aider les propriétaires modestes à réaliser des travaux de rénovation ou d’amélioration de leur logement, un fonds d'avance est créé dans l'Eure. Désormais, les entreprises n'auront plus à attendre que leurs clients touchent leurs subventions et seront payées dès la fin du chantier.

Eure, France

Les artisans et les entrepreneurs n'ont pas vocation à jouer "les banquiers", c'est le message que fait passer Diane Leseigneur, la présidente de SoliHA Normandie Seine et vice-présidente du conseil départemental de l'Eure en charge de l'habitat et du logement. Avec ce fonds d'avance, le Département veut sécuriser le paiement des entrepreneurs et artisans.

En effet, dans le cadre de chantiers de rénovation, les subventions accordées par le Département ou par l'Agence Nationale de l'Habitat, peuvent mettre jusqu'à six mois pour être versées. Du coup, des entreprises refusent parfois les chantiers faute de trésorerie ou par crainte d'être dans le rouge.

Un impact économique conséquent, car plus de 98% des chantiers d'amélioration de l'habitat sont réalisés par des entreprises locales. "L'avantage, c'est aussi pour le particulier qui fait rénover son logement, il peut être en panne quand il faut payer l'artisan à la fin du chantier en attendant les subventions", explique Sophie Leroy, la présidente de SoliHA Normandie Seine.

Un fonds de 400 000 euros pour les propriétaires modestes

Certains propriétaires hésitent à se lancer dans un chantier de rénovation car ils ne savent pas quand ils toucheront les subventions auxquelles ils ont droit, un peu comme certains qui hésitent à aller chez les dentiste, car ils ne peuvent pas avancer le prix des soins. Désormais, les propriétaires qui disposent de revenus modestes peuvent bénéficier de ce fonds, alimenté par le Département et trois organismes financiers, le Crédit Agricole Normandie Seine, la Caisse d'Épargne de Normandie et la SAFIDI, une filiale d'EDF, qui ont signé une convention ce lundi.

Chaque année, 350 à 400 dossiers sont déposés. Les chantiers peuvent relever de la transition énergétique mais aussi viser à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, précise Diane Leseigneur, avec la transformation d'une baignoire en douche ou l'installation d'une rampe d'accès au logement. Le fonds paie directement l'artisan dès la fin du chantier.

Il existe des conditions de ressources pour bénéficier de ce dispositif expérimental en Normandie (par exemple, un revenu annuel maximal de 19.390 euros pour un couple avec deux enfants). Pour savoir si vous êtes éligible, vous pouvez prendre contact avec SoliHa Normandie Seine .