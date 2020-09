Amiante au dépôt de La Halle à Issoudun : l'affaire sera jugée le 4 février

C'est un premier (petit) pas dans l'affaire de l'amiante au dépôt logistique de La Halle, à Issoudun. Une première audience avait lieu ce mardi matin, au tribunal de Châteauroux. Mais pour juger de l'affaire sur le fond, il faudra attendre le 4 février 2021.

"243 fois plus de travail que s'il y avait un seul plaignant"

Pourquoi cela prend-il autant de temps ? "Il y a 243 salariés qui ont déposé une requête, avec la nécessité d'individualiser chaque demande, et de justifier, pièces à l'appui, le préjudice d'anxiété pour chacun. Ce qui fait 243 fois plus de travail que s'il y avait un seul salarié, bien entendu. Cela prend un certain temps", indique l'avocat des salariés, Maître Daniel Guiet.

Ce mardi matin, il était uniquement question de régler des détails de procédure. D'abord, le tribunal et les avocats n'étaient pas d'accord sur le nombre de salariés plaignants : après vérification, ils sont bien 243.

En outre, l'avocat des plaignants a demandé que soit versé au dossier le rapport réalisé par la Direccte en 2018 sur la présence d'amiante dans le bâtiment de La Halle. De son côté, l'avocat de la défense a demandé des éléments plus précis sur les requêtes individuelles de chaque plaignant. Demandes qui ont chacune été acceptées.

"Une épée de Damoclès"

Pour rappel, il n'est ici pas question de prouver que des salariés sont tombés malades à cause de l'amiante, mais de prouver le "préjudice d'anxiété" comme l'explique Maître Daniel Guiet. "Heureusement, pour l'instant les salariés vont bien. Ce que l'on demande, c'est par rapport à cette anxiété d'avoir une telle épée de Damoclès qui pèse, pendant des dizaines d'années, sur chacun, avec cette peur de développer un cancer lié à la présence d'amiante."