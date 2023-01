Amiante : des ex-salariés d'Alstom à Belfort attendent l'allocation qui leur est due

Au moins 7 salariés ou ex-salariés d'Alstom à Belfort ont des difficultés à obtenir le versement de l'allocation prévue dans le cadre du dispositif de pré-retraite amiante. Les dossiers transmis à l'organisme gestionnaire restent en attente de traitement, alors que certains ont quitté l'entreprise et n'ont plus de revenus.

Le mois de janvier est entamé et Hervé, 59 ans, ne sait toujours pas comment il va payer ses charges à la fin du mois : « J'ai quitté l'entreprise en décembre, après un an de prise en charge pré-retraite au titre de la pénibilité. J'ai fait mon dossier amiante six mois avant, en juin pour décembre, et je me retrouve sans allocation pour le mois à venir » explique cet ancien salarié qui a rejoint Alstom en apprentissage à l'âge de 16 ans.

Comme tous les salariés ayant travaillé sur le site entre 1960 et 1985, Hervé peut prétendre au dispositif de pré-retraite amiante, en raison des risques que l'exposition à ce minéral fait peser sur la santé. Une allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (Acaata) est versée aux salariés concernés jusqu'à l'âge légal de départ en retraite à temps plein.

Depuis la transmission de son dossier il y a 6 mois, il n'a aucune nouvelle de l'organisme gestionnaire de l'allocation, la Cramif : « On ne peut pas vivre longtemps comme ça ! Nos économies vont vite partir si on n'a rien » s'inquiète-t-il.

« 3000 dossiers en attente »

Hervé n'est pas le seul dans ce cas. D'après Jacques Rampur, président de l'association de défense des victimes de l'amiante en Franche-Comté (ADEVAM), près de 3000 dossiers sont en souffrance auprès de la Cramif sur une large moitié nord de la France : « Cela concerne des gens comme lui, qui n'ont pas de réponse, ou des gens qui contestent le montant de leur allocation » précise-t-il.

« On ne répond pas à nos coups de fils, à nos emails »

L'association a été sollicitée par au moins 7 salariés à Belfort. Certains ont entamé leur démarche l'année passée, et auraient déjà dû recevoir leurs premiers versements. Parmi eux, Eric a dû renouveler sa demande : « Ça nous travaille beaucoup quand même. On attend des nouvelles de nos dossiers. On doit faire des démarches à gauche et à droite, il faut tout faire par internet. On ne répond pas à nos coups de fil, à nos emails. C'est ça le problème aussi, on n'a pas d'interlocuteur ! » se désole-t-il.

« Pour eux, c'est la double peine ! » dénonce Jacques Rampur, qui réclame que les choses bougent rapidement : « D'abord, ces personnes exposées à l'amiante sont susceptibles de tomber malades à tout moment. En plus, leur dossier n'avance pas et ils ne sont pas payés. Ils sont soumis à une anxiété supplémentaire et doivent payer leurs loyers, leurs factures ! » défend le président de l'Adevam.

L'association a déjà sollicité des élus locaux et interpellé le ministère de la Santé, sans recevoir de réponses à ce jour. Elle affirme avoir demandé à la Cramif de régulariser ces situations d'ici la mi janvier, faute de quoi, elle envisage de déposer un référé en justice pour obtenir le versement des allocations.