Amiens : après 50 ans de bons et loyaux services, l'hôtel-restaurant Saint-Roch va fermer

"Ça va être difficile parce que je ne serai plus avec mes clients habituels", concède Evelyne Halter, 71 ans et patronne de cet hôtel-restaurant depuis ses débuts. Mais à un moment, "il est temps. J'ai donné. C'est un métier difficile et je pense que je l'ai fait du mieux que je pouvais", dresse-t-elle, en faisant son bilan après 50 années de services. Parce que oui, ce dimanche 1er mai sera le dernier jour d'ouverture du Saint-Roch près de la gare du même nom à Amiens.

"Ça va faire un vide dans le quartier", regrette déjà Elisabeth, une voisine devenue une habituée. Elle sait qu'elle profite des ses derniers cafés assise au bar. "Si ça disparait, évidemment que c'est triste", dit-elle. Et quand on lui parle d'un potentiel projet immobilier à la place : "encore un de plus", soupire-t-elle. "Toutes les amiénoises terminent comme ça ici. Ça devient des appartements étudiants, ça tourne beaucoup et on ne connait plus personne", dit-elle.

Reportage à l'hôtel-restaurant le Saint-Roch à Amiens qui va fermer après 50 ans d'ouverture Copier

Evelyne Halter, 71 ans, va partir à la retraite et vendre le restaurant Saint-Roch à Amiens après 50 ans de service. © Radio France - Bastien Thomas

Une retraite sur la côte d'Opale

"Je vais aller profiter de la côte avec ma famille, voyager", dit Evelyne Halter, qui a prévu de s'installer à Berck dans le Pas-de-Calais. Mais avant, il faut s'occuper des clients qui appellent en nombre pour venir manger chez elle une dernière fois. "On est débordé d'appels de ceux qui ne sont pas venus depuis longtemps où qui regrettent de ne pas être venus assez souvent. Tant pis, fallait venir nous voir", sourit la presque néo-retraitée.

Une retraite méritée pour Evelyne Halter, la gérante de l'hôtel-restaurant le Saint-Roch à Amiens, là où venait manger le cabaretier parisien Michou Copier

Avant de quitter définitivement la vie professionnelle, Evelyne a convié ses amis, ce dimanche après-midi, pour "un vide-bouteille". "Nous sommes des courageux et nous travaillerons le 1er mai !", s'exclame-t-elle. Un ultime moment de partage, dans l'esprit du Saint-Roch. "Je crois que beaucoup ne seront pas frais lundi matin", termine-t-elle.

France Bleu Picardie, là où elle est venue présenter plusieurs fois ses recettes, lui souhaite une très bonne retraite !