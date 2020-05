Amiens : avec le confinement, les parcs de jeux couverts du quartier Montières luttent pour leur survie

Fermés au public depuis le samedi 15 mars jusqu'à une durée indéterminée, les parcs de jeux couverts font face à une année 2020 sinistrée. Pour les bowlings, escape-room, laser-quest et toutes les activités indoor, l'exercice 2020 s'annonce d'ores et déjà historiquement mauvais.

Une annulation des loyers nécessaire pour la survie des parcs de jeux couverts

A Amiens, dans la ZAC Montières, le confinement est tombé au plus mauvais des moments selon Valery de Martelaere, le créateur du parc à trampoline You Jump, ouvert en mars 2019.

Selon lui, les parcs de loisirs indoor "ne ressortiront pas indemne de cette période de confinement."

"La période des activités indoor se termine en général avec les vacances d'avril, où l'on fonctionne très fort d'habitude. Le confinement est donc tombé dans une période où nous finissons d'habitude notre saison. Globalement, si on fait un bilan, on va perdre 6 mois d'activité."

Pour survivre, des solutions ont été mises en place comme le report des charges, le chômage partiel des salariés, ou encore la possibilité de demander un prêt garanti par l'Etat (PGE).

Mais les gérants de ces parcs de loisirs indoor veulent aller plus loin. Gérant du Laser Quest sur la ZAC Montirères (rue de Sully), Emmanuel Lamotte réclame une annulation de tous ses loyers, sur la durée du confinement. "Si nous devons payer ces deux ou trois mois de loyer, ce sera impossible pour nous. Quand on va rouvrir, il n'y aura pas un monde de fous, il ne faut pas rêver. Si il faut en plus payer tous les loyers depuis le 15 mars, alors ce sera impossible pour nous."

Des interrogations sur la reprise après le confinement

Sans rentrée d'argent et sans date de reprise non plus, les gérants des aires de jeux du quartier Montières à Amiens se posent de nombreuses questions. "On ne sait pas si on va reprendre en juillet, en août ou en septembre" déplore Dorine Capon, la directrice de Royal Kids, une aire de jeu de 1 200 mètres carrés pour les enfants, avec toboggan et piscine à balles.

Une fois la date de reprise connue, les risques d'une réduction de l'activité sont réels : à Royal Kids, Dorine Capon s'attend à passer d'un accueil de 300 à 100 visiteurs au moment de la reprise. Les aires de jeux indoor devront aussi vraisemblablement équiper leurs surfaces de ventes de parois en plexiglas et assurer une distribution de gel hydro alcoolique à leurs visiteurs. Dans cette période très particulière de confinement, des dizaines d'emplois sont menacés sur l'ennsemble des parcs de jeux couvert du quartier Montières.

Dans tout le pays, un chiffre illustre d'ailleurs la menace qui pèse à très court terme sur les parcs de loisirs indoor : seulement 39% d'entre eux ont une réserve de trésorerie égale ou inférieur à un mois selon une étude récemment menée par les professionnels du secteur...